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遭控性暴力羅廷瑋提告何志偉　綠議員喊話莫為勝選消費他人家務事

▲羅廷瑋今控告立委何志偉涉違《選罷法》、《刑法》誹謗等罪。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.25）
▲羅廷瑋今控告立委何志偉涉違《選罷法》、《刑法》誹謗等罪。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.25）

記者顏幸如／台中報導

民進黨立委何志偉日前站台助講時，稱國民黨立委候選人羅廷瑋曾對民進黨前台中市議員賴佳微性暴力，羅廷瑋今控告何涉違《選罷法》、《刑法》誹謗等罪。民進黨台中市議員蔡耀頡則與前女友父親一起開記者會，喊話羅廷瑋別為自己勝選不擇手段，拿他人感情糾紛提高自己的選舉聲量、傷害與選舉無關的人。

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台中市立委第6選區因現任立委黃國書不尋求連任，由國民黨的羅廷瑋對上民進黨的江肇國，兩人都是現任市議員，實力勢均力敵。何志偉22日在台中東區樂成宮為江肇國站台時，稱國民黨對手羅廷瑋曾對民進黨前議員賴佳微施行「性暴力」，羅廷瑋今（25）日上午與律師赴台中地檢署提告。

羅廷瑋說，大家都知道性暴力是何等不堪且令人公憤的犯罪行為，何志偉沒有任何事證，就對他進行莫須有指控，嚴重侵犯他的人格清白。他並當場拿出兩份不起訴書，強調與賴佳微的性騷擾糾紛是2018年的陳年舊案，歷經2次訴訟都不起訴，台中市政府性平委員會調查也無不法。

羅廷瑋指出，何志偉先前也是MeToo事件的加害人、曾為性騷道歉。他肯定何志偉知錯能改，但過去的加害人如今大言不慚、對人妄加指控，非選民所樂見，對賴佳微也是二度傷害，請對手陣營自重，還給選民乾淨的選舉。

江肇國認為，這件事情讓賴佳微很受傷，羅廷瑋不應該繼續在傷口上灑鹽、傷害當事人。

▲蔡耀頡與前女友的父親一同開記者會，呼籲羅廷瑋拚選舉之餘莫忘人性、不要傷及無辜百姓。（圖／蔡耀頡服務處提供，2023.12.25）
▲蔡耀頡與前女友的父親一同開記者會，呼籲羅廷瑋拚選舉之餘莫忘人性、不要傷及無辜百姓。（圖／蔡耀頡服務處提供，2023.12.25）
民進黨台中市議員蔡耀頡則與邱姓前女友的爸爸一起開記者會，他表示自己和前女友的分手糾紛，被羅廷瑋利用來炒作選舉聲量，造成邱家親友困擾，呼籲羅廷瑋拚選舉之餘莫忘人性。

蔡耀頡說，他與前女友個性不合分手，雙方正為孩子的監護權打官司，一段感情走不下去多半各有問題，自己深刻檢討也全力彌補中。羅廷瑋卻利用女友的不甘心，多次安排她開記者會、宣稱母女被棄養，並在網路散播不利競選對手江肇國的傳聞，民眾甚至誤以為江肇國才是當事人。

邱爸爸無奈的說，「這幾位候選人用私人糾紛和不實內容、利用我女兒出來亂指控。我們家只想回歸平靜，任何選舉事務都不想管」。蔡耀頡表示，前女友拒絕出庭、父親的勸也聽不下去，還被羅廷瑋利用來做選舉聲量的操作，從開不完的記者會到地方LINE群組，充滿許多不實指控，記者會的片段被剪接廣為散播在群組，甚至還下臉書廣告推播。

蔡耀頡說，去年農曆年節他去邱爸爸家拜訪，當時親朋好友正在娛樂，請他一起參加，並非去不正當場所，卻為了選舉「用照片編故事」，被惡意扭曲為賭博！他借朋友70萬元、拿回不到10萬，已經走司法程序，遭詐騙被說成放貸，真的是一再漠視中華民國的法律。對於蔡耀頡的指控，羅廷瑋表示「不予回應」、對後續的記者會也不清楚。

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