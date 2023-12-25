照顧長輩獲肯定 李柏毅：左楠長照據點布建率全高之冠
前行政院長蘇貞昌今（25）日一早即南下高雄為左營楠梓立委候選人李柏毅拜票，兩人先前往元帝廟參拜，隨後至日間照顧中心探訪長輩。李柏毅也向現場長輩報告，自己成功爭取中油宿舍區旗艦型日照中心、左營眷村長照中心以及大大小小的長照據點，就是要讓長輩們不用離家太遠，就能使用到服務。
記者郭凱杰／高雄報導
蘇貞昌表示，他在當黨主席時，就把李柏毅在內的五個年輕人送去美國訓練，如今只差李還沒當立委。這次希望鄉親們可以給曾擔任陳菊市長主任、擁有三屆議員資深歷練的李柏毅機會，讓他進入國會為大家來努力，造福所有左營楠梓鄉親。
蘇貞昌指出，長照預算從馬英九時期的46億元成長到現在684億元，顯示蔡英文總統對長照的重視。他稱讚李柏毅過去積極推動長照建設，現在左營楠梓C級巷弄照顧站布建率更是全高雄之冠。
李柏毅特別感謝中央對地方長照資源的支持，現在民眾使用長照服務僅需負擔16%費用，大幅減輕每個家庭在長照上的支出。如過往全天喘息服務一天要2310元，現在僅需負擔369元，沐浴服務也從單次325元降低到52元等等，這些都是政府照顧長輩們的最佳實例。
李柏毅也認為，推動長照服務的用意，不只是要讓長輩們可以排解獨自在家的孤獨感，同時也要減輕家中年輕人負擔。身為兒女的我們可以專心上班，到下班再來接長輩回家，長輩們也可以使用復康巴士上下課，讓長輩們快樂上課、兒女們放心打拼。