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照顧長輩獲肯定　李柏毅：左楠長照據點布建率全高之冠

▲前行政院長蘇貞昌今天一早即南下高雄為左營楠梓立委候選人李柏毅到日間照顧中心探訪長輩。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
▲前行政院長蘇貞昌今天一早即南下高雄為左營楠梓立委候選人李柏毅到日間照顧中心探訪長輩。（圖／李柏毅競選辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

前行政院長蘇貞昌今（25）日一早即南下高雄為左營楠梓立委候選人李柏毅拜票，兩人先前往元帝廟參拜，隨後至日間照顧中心探訪長輩。李柏毅也向現場長輩報告，自己成功爭取中油宿舍區旗艦型日照中心、左營眷村長照中心以及大大小小的長照據點，就是要讓長輩們不用離家太遠，就能使用到服務。

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▲蘇貞昌笑稱，今天和現場年齡相仿的「同學們」學習，要一起進行聖誕帽手工DIY活動，整個過程有趣又溫馨。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
▲蘇貞昌笑稱，今天和現場年齡相仿的「同學們」學習，要一起進行聖誕帽手工DIY活動，整個過程有趣又溫馨。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
蘇貞昌表示，他在當黨主席時，就把李柏毅在內的五個年輕人送去美國訓練，如今只差李還沒當立委。這次希望鄉親們可以給曾擔任陳菊市長主任、擁有三屆議員資深歷練的李柏毅機會，讓他進入國會為大家來努力，造福所有左營楠梓鄉親。


▲蘇貞昌表示，他在當黨主席時，就把李柏毅在內的五個年輕人送去美國訓練，如今只差李還沒當立委。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
▲蘇貞昌表示，他在當黨主席時，就把李柏毅在內的五個年輕人送去美國訓練，如今只差李還沒當立委。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
蘇貞昌指出，長照預算從馬英九時期的46億元成長到現在684億元，顯示蔡英文總統對長照的重視。他稱讚李柏毅過去積極推動長照建設，現在左營楠梓C級巷弄照顧站布建率更是全高雄之冠。

李柏毅特別感謝中央對地方長照資源的支持，現在民眾使用長照服務僅需負擔16%費用，大幅減輕每個家庭在長照上的支出。如過往全天喘息服務一天要2310元，現在僅需負擔369元，沐浴服務也從單次325元降低到52元等等，這些都是政府照顧長輩們的最佳實例。

李柏毅也認為，推動長照服務的用意，不只是要讓長輩們可以排解獨自在家的孤獨感，同時也要減輕家中年輕人負擔。身為兒女的我們可以專心上班，到下班再來接長輩回家，長輩們也可以使用復康巴士上下課，讓長輩們快樂上課、兒女們放心打拼。

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