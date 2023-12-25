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地板長出絕美花瓣！千人揭真身嗨喊「超想養」：沒大腦智商卻很高

▲一名網友近日在地板縫隙發現一片長出來的「銀杏花瓣」，他將照片PO上網之後，很快地引來網路熱議，不少人懷疑那是多頭絨泡黏菌，直呼很想帶回家養。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲一名網友近日在地板縫隙發現一片長出來的「銀杏花瓣」，他將照片PO上網之後，很快地引來網路熱議，不少人懷疑那是多頭絨泡黏菌，直呼很想帶回家養。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

記者賴禹妡／綜合報導

一名網友近日在地板縫隙發現一片長出來的「銀杏花瓣」，他將照片PO上網之後，很快地引來網路熱議，貼文超過1600人按讚朝聖，不少人懷疑那是多頭絨泡黏菌（Physarum polycephalum），直呼很想帶回家養，「是一種沒有腦智商卻很高的生物」。事實上，多頭絨泡黏菌時常被拿來進行各種實驗，其中尋找最短路徑的能力更是亮眼，在運輸科學界的擁有巨大貢獻。 

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該網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」中PO出照片，並寫下「銀杏耶！」只見地上縫隙中，長出一片黃色花瓣狀物體。貼文曝光後，眾人紛紛留言「黏菌，一種沒有腦智商卻很高的生物」、「是我就挖一點帶回家養」、「哪裡有野生黏菌呀？想養」、「可以養起來研究，其實黏菌還蠻聰明的」、「這東西不常有，可能把中100萬的運氣花在這了」。 

事實上，黏菌為一群兼具有動物與植物特性的生物，常生長在陰暗潮溼的腐木、 落葉堆中。根據台大科教中心CASE報科學網站指出，原生質體黏菌平時為一團肉眼可見的多核細胞質，會四處爬動覓食，直到要繁殖才會長出頂端有孢子囊的子實體，並散發出孢子。  

而多頭絨泡黏菌以常見、容易飼養等特點，成為原生質體黏菌中的模式生物，時常被拿來進行各種實驗，其中多頭絨泡黏菌尋找最短路徑的能力更是亮眼。2000年日本科學家中垣俊之與團隊成員在培養皿中設置迷宮，並於迷宮兩端放置麥片作為食物誘餌。 

多頭絨泡黏菌一開始隨意爬動，直到全數充滿迷宮後，竟逐漸縮回走錯路的分支，只留下最短、最有效率的的路徑，令人感造驚奇。日本運輸科學家渡邊信還曾在培養皿中畫上東京的地圖，並於各大地鐵站放上麥片，接著在模擬山坡、湖泊等不適合進行工程的環境照光，最終黏菌避開光源形成完整的東京地鐵路網圖，且每一條都符合東京地鐵工程師精密計算過的最短路線。 

德國馬克思普朗克研究所成員米爾納．克拉瑪（Mirna Kramar）與凱倫．阿利姆（Karen Alim），在2021年發現黏菌善於找出最短路徑的真相。當黏菌碰觸到食物時，黏菌體內的管道會變寬，讓更多的細胞質液能通過。而最短路徑的管道接觸到的食物刺激最多，因此管道也最寬，有最多細胞質液可通過；其他繞路的管道，因為細胞質液都被導流到最短路徑去，最終就自然就慢慢萎縮。 


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