遊日滑雪注意！中國女倒插雪堆窒息亡　粉雪入口鼻3分鐘可致命

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雖然同伴隨即致電滑雪場巡邏隊求救，巡邏人員趕到後也急忙將符女救出，但已沒有呼吸心跳，送達南魚沼市的醫院已是3小時後，仍因窒息宣告不治。
據了解，3名友人目睹女子跌倒受困雪中，但她們向警方表示，「我看到她摔倒，但因為初學者，太害怕了，不敢幫助她。」
警方後續表示，發生意外的滑雪場因大量降雪，當天已對遊客關閉，只開放適合高級課程的場地「Y3滑雪道」，目前警方正在了解當時狀況。
據《潮新聞》報導，滑雪場附近一家接待過許多中國滑雪客的旅館主人陳寬受訪時表示，據其了解，符女是摔倒後吸入粉雪導致窒息。
陳寬同時也是一名滑雪教練，他指出，湯澤區域內有大大小小不下10個雪場，其中神樂滑雪場以粉雪出名，是日本中部地區排名數一數二的人氣滑雪場。而粉雪就像麵粉一樣而且很深，摔倒後很難自主爬起來，「在失去判斷力，分不清上下的時候，只能是靠同伴，從外拽出來。」
他進一步指出，滑雪者倒地的時候，粉雪會被灌入口鼻，導致窒息。「3到5分鐘，人就會立馬沒了」。
陳寬建議，滑粉雪時，一般要有專業或有經驗的人帶路，最好還需要有個技術好的斷後。「這樣即便有人陷入危險，也可以第一時間搶救。」他同時也警告，來日本滑雪，一定不要進入雪場禁止滑行區域，不要進入雪場貼了警告牌的地方。
在這起事件發生後，中國駐新潟總領事館人員後續也到現場了解狀況，據稱當時積雪很深，符女無法從雪中脫困，並表示已聯繫遇難者家屬並將協助家屬赴日處理善後事宜。中國總領事館發出公告提醒中國公民在冬季加強安全防範；休閒滑雪的中國籍遊客應備好防寒等必要保障用具，量力而行，勿盲目體驗新項目，盡量避免單獨行動，防止發生意外傷亡、走失等危險。