李亦伸專欄／PLG夢想家麥卡洛垃圾時間刷數據！何錯之有?

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽後麥卡洛為自己最後上籃得分做出說明，「我是職業球員，場上沒有朋友，我打籃球目的只有一個，就是贏球。」
勝負底定垃圾時間不再投籃得分，這是不成文美國籃球文化，沒有錯對，但經常因為有球員不遵守這法則，在勝負底定情況下還上籃、投籃進攻，引發許多意外衝突。
麥卡洛是美國球員，從小肯定耳濡目染，深深了解這樣的籃球文化和積習。他還是2015年NBA第一輪第29順秀新人，打過兩季NBA，分別效力籃網、巫師效力，儘管上場時間不多，一共只出場7場。
國王主力後衛林書豪賽後媒體訪問，要求發表個人看法，林書豪回答非常尊重、理性、得體，「如果是我，我不會進攻，我不控制別人，如果他還要進攻投籃，我們要過去防守他。」
美國籃球文化並不代表全世界籃球文化，美國籃球文化和積習，也不是法規或約定俗成，所有人都一定要遵守。
刷數據不意外，只要不影響勝負、團隊利益，何妨。
但如果是為了刷數據、創紀錄而進攻，甚至故意不進多撈一個籃板球，那就有點「難看」。
麥卡洛為了單場攻下40分，這是典型刷數據，40分單場紀錄和感覺，或許他自己很爽很開心，那又何妨。
我並不認為他是不尊重國王、不尊重球迷，或是不尊重對手和比賽，他單純就是一時興起，而且想要取得單場40分門檻。
台灣職籃、業餘籃球也偶有這樣的爭執和衝突，因為勝負早早底定，贏球一方真不需要在對方不防守，比賽即將結束同時，還去上籃得分或出手進攻。
這一點台灣籃球深受美國籃球文化影響，球員、教練、球迷普遍也都有這樣的觀念和印象。
球迷有開噓權利，這是球迷的工作和情緒發洩。
但球員也有自己的感覺和目標，麥卡洛想要刷數據，那是他個人的事，被國王主場球迷噓很正常，但他想要達到單場40分，我也覺得不需要過度反應。只是沒有人在防守，大家都在等待比賽結束情況下，麥卡洛還上籃得分，這樣的數據和得分有什麼意義?爽度多高?每個人各有定見，每個人也都可以支持或批判。
老實說，麥卡洛刷這數據有點無聊，為這樣的事爭辯、爭吵、氣憤甚至發生衝突更無聊，那又不是個人單場砍100分，或是史詩級別表演。
理性一點去看，國王教練或球員、職員不爽，也很正常，但這一點都不重要，這不是規則、不是法理，更不需要為美國籃球文化積習去做出改變或學習。
刷數據真的不重要，為刷數據發生爭議或衝突，那更無聊。
最最重要的是，國王為什麼主場輸球?那裡打壞了。夢想家憑什麼取得8連勝?夢想家今年大幅進化關鍵在那裡。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁