特企／達摩本草領先業界　榮獲營養保健類最多SNQ認證

主打92%以上高濃度Omega-3達摩本草明星商品「達摩本草 92% Omega-3 rTG高濃度魚油EX」，使用特殊專利製程技術，讓Omega-3濃度達到92%以上，含有48%EPA、36%DHA，讓你快速補充足量的EPA、足量的DHA，也在今年同步榮獲Monde Selection 特級金獎肯定。
「達摩本草美國專利山苦瓜胜肽」選用擁有美國專利、獨特低溫水萃技術製作的山苦瓜胜肽，完整保留山苦瓜中活性胜肽，達到維持平衡、促進新陳代謝，配方中也添加了天然來源礦物質「鋅酵母、鉻酵母」，有助於維持醣類代謝。
「達摩本草L-精胺酸戰神深黑瑪卡」為第一支榮獲SNQ國家品質標章的粉狀劑型產品，採用「天然萃取」的原物料，世界最大瑪卡原廠的MacaPro專利6倍濃縮瑪卡之外，添加「L-超級精胺酸」、「專利透納葉」和「紐西蘭雄鹿茸」，滿足一日體能所需。
「達摩本草五國專利300億ABC益生菌」，使用專利蛋白質雙層包埋技術，提升益生菌的存活率，維持消化道機能。自2020上市至今，榮獲國家品牌玉山獎 Monde Selection 特級金獎肯定雙重肯定，深獲消費者信賴。
達摩本草創辦人張智翔表示，感謝評審委員對達摩本草的肯定，讓每個人擁有更美好的生活體驗，守護生活每一天，是我研發產品的初衷，我也將會秉持健康、誠實、貼心服務的熱忱，持續推出通過嚴格檢驗把關的產品，帶給消費者全方位的守護。
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