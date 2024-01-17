斜槓英雄榜1／冷門運動資源少　選手兼職工作苦拚金牌

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另外，首度在亞運摘銅的卡巴迪男子隊成員黃日宏也透露，卡巴迪選手對於「斜槓身份」皆習以為常，他除了在大學兼職擔任卡巴迪教練，過去也曾當過工地的工人、清潔工和飯店服務生等。不少選手或協會就反應，選手應有充分練習才能有好成績，若要根據成績才能核發經費，「根本是本末倒置」。
體育署根據單項運動成績核發補助 學者：實屬合理
對此，體育署回應，目前針對橋藝、輕艇、卡巴迪等冷門項目協會，已通過多項補助要點，除了補助協會的推廣活動外，也針對選手參與亞奧運、世界運動會、國際總會認證之競賽及集訓等提供相關補助。
不過這些補助能否滿足選手需求？以輕艇激流項目為例，因目前台灣不具備專業的人工場地，加上國內競賽競爭力弱，選手想要精進實力，就需要移地訓練，或積極參與各類型國際賽事，而卡巴迪、橋牌等項目，也都有類似的狀況。但根據體育署各項補助計畫，資助內容僅包括大型賽事的競賽及集訓，等於接近大型比賽時，選手才拿得到經費。
中華民國輕艇協會副理事長楊明恩強調，輕艇選手一整年的訓練都很重要，但以基層選手而言，往往只有在國際賽前1、2個月，政府才有訓練資助，「否則就是在亞運或奧運奪牌後，有機會選入《黃金計畫》，每年可以編寫訓練計畫向體育署申請經費，才會有比較充裕的資金使用。」
此外，在基層培育部分，根據《教育部運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站作業要點》，各地方申請設立訓練站的規定，各級學校須先取得全國中等學校運動會、全國性單項運動協（總）會辦理之運動錦標賽等相關賽事成績，且參賽隊伍數達規定數量以上，才能符合申請資格，而身兼桃園市卡巴迪委員會總幹事的黃日宏對此表示，「卡巴迪在全中運屬於選辦項目，並非每年都有參賽機會，而每次全國性比賽的參賽隊伍大約只有5、6隊左右，很難符合訓練站的申請規定」。
如此情況下，為了實現基層推廣，桃園市卡巴迪委員會靠著主委自掏腰包，再加上體育署少許的資金挹注，委員會成員們自發性到桃園市各級學校進行遊說、推廣，陸續在東安國中、治平高中和萬能科技大學成立校隊，完成「三級銜接」，實現在桃園市深耕卡巴迪運動的目標。
然而，政府看成績決定補助多寡，對冷門運動項目是否不公平？清華大學運動科學系教授兼運動事業及政策中心主任黃煜則認為，政府對待各個單項「要公平而不是平等」，他強調政府依該單項的成績好壞，再決定提供多少的資源很合理，因為若該單項冷門、成績又不好，政府補助當然會相對保守。
冷門賽事運動員怎培養？企業、協會皆成關鍵角色
除了仰賴政府的銀彈支援，黃煜表示，民間或企業的資助也是成就單項運動相當重要的關鍵。他舉例，早年台灣的棒球運動就是如此，因為各地小學到國、高中的基層參與人口多，許多企業看中商機，資助偏鄉球隊或者比賽，正好可以宣傳企業形象，增加在大眾面前的曝光機會，而待選手有亮眼成績，自然也替背後資助的企業加鍍一層金。
體育署也回應，目前《運動產業發展條例》第26條之2修正案已三讀通過，為了吸引更多企業投入職業推展並提高誘因，將提供企業250%租稅減免，希望促成冷門項目的職業化環境和曝光度。
除了仰賴政府和民間伸援手，黃煜建議冷門運動項目要積極自救，單項協會也應具備推廣意識，一旦選手有好的表現，就要加以包裝、提升形象，讓企業願意投入贊助。他舉例，舉重選手郭婞淳就是一個很好的個案，因為舉重項目雖然不會因郭婞淳奪牌，使得有很多人想參與這項運動，但在舉重協會的極力推廣下，會大大提升選手和舉重的曝光度和贊助機會。
畢竟國家經費有限，在各項運動百花齊放、僧多粥少的情況下，冷門運動項目除了得先自力救濟，勢必也得更努力取得好成績，才能被更多人看到。