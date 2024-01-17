斜槓英雄榜2／備訓住帳棚、兼職賺外快　輕艇選手張筑涵的奪金路

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恰逢而立之年，收穫這個得來不易的成績，張筑涵回首將近20年的輕艇生涯，她表示，「我沒有想過選擇這條路到底值不值得，但既然我選擇了，我就要把它做到最好。」
表情嚴肅、頂著一頭俐落的短髮，張筑涵為了實現自己心中定義的「最好」，在成為國手以前，曾經到日月潭訓練，為了省錢住在帳篷裡兩個多月，也曾自掏腰包到法國進行移地訓練，並且為了維持生計，需要同時兼職國中教練，或是為了增加訓練經費，和其他選手組隊參與龍舟比賽賺取獎金。
之所以會這麼辛苦，除了輕艇的訓練經費本就不貲，光是一台輕艇就要價大約10萬台幣，教練費、場地費也都是必備的訓練開銷，同時國內沒有專業的輕艇激流場地，而且輕艇比賽少、競爭力低，甚至幾乎沒有比賽獎金，要想提升實力，就需要爭取國外訓練，或者參與國際比賽，以此提升自己的經驗值，而這些訓練費用，大多時候就需要由選手自己承擔。
異於其他專項的選手在年輕時專注於賽場，退休後才轉任教練，張筑涵表示，「同時身兼國中教練，就是需要好好安排自己的時間。」由於專任教練的身分同於學校老師，因此張筑涵任教期間的練習，就必須在早上8點以前，以及晚上5點之後。「因為我們不像國外有職業俱樂部，所以很多輕艇選手都需要再找工作來負擔我們的訓練費用，很多人無法兼顧就會選擇退休。」
有成績才有國家經費！基層與國手之間的資源落差
然而，基層狀況為何會如此困難？張筑涵的教練馬健銘就透露，「選手要先有成績才會被國家看見，才會有資源挹注。」而且基層與國手之間的資源落差懸殊大，中華民國輕艇協會副理事長楊明恩分享，獲得亞運金牌的選手，每年可獲得黃金計畫1千萬的經費，但是用在培育青少年選手的「優秀潛力計畫」，每年只有7、8百萬，並且是由各個輕艇項目（如輕艇競速、輕艇激流等）10幾位選手一起平分。
楊明恩解釋，「優秀潛力計畫」可提供全國激流錦標賽的前2至3名青少年選手，參與亞青賽或世青賽前兩個月左右的訓練經費。「但是一個選手一整年的訓練都很重要，只有兩個月的移地訓練經費其實不太足夠。」楊明恩無奈地說，「選手要訓練、出國比賽才能提高實力，才有可能獲取成績，但現在要選手先有成績才能爭取經費，這確實比較困難。」
而對於國內缺乏專業人工激流場地的窘境，楊明恩則是透露，日前在宜蘭縣安農溪的場地計畫，在協會重新遞交設計圖後，有望在近期通過體育署審查，期待2024年初可發包動工。「多了這個場地，基層選手的訓練機會就能增加了，也不必一直跑到國外。」期待能逐漸改善輕艇基層選手的處境。
2023年10月，張筑涵已順利在日本取得2024巴黎奧運的參賽資格，成為台灣首位二度參加奧運比賽的輕艇選手，如今發光發熱，張筑涵想的不只是獨善其身，「我想推廣這項運動，選手數增加才能提高國內的競爭力，才更有機會在國際比賽奪牌得獎！」
划過多年來的逆境、直奔終線，現在的張筑涵不僅放眼更高的舞台，也回到故鄉、提攜後進，期待輕艇激流項目在首面亞運金牌後，有更多的人接力站上頒獎台。