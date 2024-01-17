斜槓英雄榜3／橋牌鴛鴦亞運摘金！身兼醫師自費訓練、為國出戰

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「我們的訓練都得在下班以後，也就是我們非常累的時間進行，這跟一般的運動員比較不一樣。」蔡博雅分享，在2018年雅加達亞運飲恨摘銀之後，她和先生范綱維就設立目標，必須在杭州亞運奪金雪恥。然而，除了選手身分，范綱維還同時是一位耳鼻喉科醫師，所以要想維持牌技，只能在下班和休假時間進行練習。
「因為我們是夫妻，所以任何時候都可以訓練、討論，那個時間是無法計算的。」范綱維解釋，橋牌的訓練時間長，是因為除了牌桌競技之外，更重要的是賽後的討論，一次訓練下來就需要耗費至少3個多小時，而當初之所以選擇到診所任職，范綱維直言，「因為診所時間較為彈性，可以更好配合橋牌的訓練跟比賽。」相當於兩人的生活幾乎就是為了橋牌而生。
不過，由於橋牌在亞運屬於選辦項目，因此被體育署歸於「全民運動」而非「競技運動」，導致橋藝協會不易爭取國家經費，教練沈乃正透露，除了亞運的備戰期間之外，橋藝選手參加亞太盃、世界盃等比賽，幾乎都需要自費參與，而且即使比賽得到名次，目前也只有亞運會有奪牌獎金，其餘的都無法申請，加上國內橋藝人口少，不像國外會有俱樂部，或者企業贊助，因此橋牌選手基本上沒有實際的獎金反饋。
如此情況下，成年組選手想要出國比賽精進實力，除了協會在保險、報名費方面等挹注外，就需要仰賴自己的荷包。范綱維分享，過去曾因情蒐不夠而錯失比賽，因此這幾年來，他們都努力參與國際上各類比賽，本次亞運的摘金關鍵，也是這幾年征戰亞洲盃、世界盃等賽事的經驗累積。而他也舉例某次到摩洛哥出賽，光是機票、住宿夫妻兩人就快要30萬台幣，是一筆相當可觀的開銷。對此，中華民國橋藝協會表示，協會在有限的資源下，會提供選手需要的經費支援，而青年代表隊因無工作收入，所以會盡可能給予全額補助。
非職業選手的參賽困難！難請假、經費少難克服
然而，選手需要身兼其他工作的負面問題，就是在備戰或者參與國際比賽期間，需要大量的請假時間，對許多選手造成出賽時的阻礙，至於選手能否請公假出賽？橋藝協會表示，「由於選手出國參賽並不在公假規定的範圍內，因此能否准假，還要看各個企業的規定，但是現行法規上，並沒有任何強制力要求企業必須准假。」而橋藝協會常年來也一直在可行範圍內提供選手必要協助，像是協助選手請體育署發公假函至選手的任職單位，不過准假與否，還得看各個企業的決定。
至於該如何拓展橋藝在台灣的能見度，增加國家的經費挹注，蔡博雅表示，現在最期待的就是下一屆名古屋亞運也能納入橋藝項目，這樣橋牌就會成為亞運的必辦項目，如此一來，對整個台灣的橋藝環境勢必會有顯著的影響，而這也是橋藝協會目前的致力方向。