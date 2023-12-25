超級裘爺來了／運彩迷快看過來！ 李亦伸分析聖誕大戰勇士會贏球
美國職籃NBA「聖誕大戰」將於台灣時間明(26)日上午1點陸續登場，將上演多場精采對決，包含了湖人與塞爾提克的「世仇對決」、還有公鹿對尼克、勇士對金塊、76人對熱火、獨行俠對太陽等賽事。球評李亦伸今(25)日在「NOW運動」臉書粉絲專頁直播節目《超級裘爺來了》，直言明日聖誕大戰勇士會擊敗強敵金塊、湖人會輸給綠衫軍，還替球迷們分析上述5場比賽誰將獲勝。對於國內外職籃大小事有興趣的球迷朋友，歡迎在每週一、四中午12:30準時鎖定《超級裘爺來了》，一同討論熱門的籃球話題。
記者吳政紘、實習記者陳品翔/綜合報導
談到勇士前進魔鬼球場丹佛挑戰強敵金塊，李亦伸認為勇士正在逐漸蛻變，看好明天能夠取勝。「這場比賽大概是55:45，金塊稍微佔有優勢，但是我認為今年金塊隊的實力不如上個賽季。而勇士正在逐漸變好，近期更是拉出一波5連勝，年輕球員充滿速度跟衝擊力，團隊防守的氣勢也打出來了，就算金塊整體戰力與穩定性看似更好，但是我會看好勇士贏球。」李亦伸說到。
至於湖人與塞爾提克的「世仇對決」正面交鋒，李亦伸則認為綠衫軍能夠踢館成功。「湖人目前主要是精神面的問題，聖誕大戰當然想要贏，湖人也會努力打好防守，但湖人的缺陷在於空間。Cam Reddish外線可以放、Jarred Vanderbilt外線可以放，對手只要把防守圈縮小，讓AD拿球的機會變小，減少Lebron切入突破的機會，湖人進攻會遇到很大的麻煩，我覺得空間是湖人隊最大的困擾。」
至於76人出戰熱火，李亦伸認為76人球星Joel Embiid能否出戰是關鍵，將左右比賽勝負。「這場比賽傳出Joel Embiid疑似不能出戰，如果Embiid能打，我認為76人會贏，相反地如果Embiid不能打，那麼我認為熱火會收下勝利。」李亦伸直言。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁