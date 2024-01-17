斜槓英雄榜4／卡巴迪男子隊摘亞運首銅　兼差、義賣籌組訓練經費

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「因為我們這個項目很小，在有成績之前不會有人重視。」男子隊成員黃日宏說到，卡巴迪運動進入台灣的時間較其他項目短，他笑稱，自己應該是台灣第1.5批的卡巴迪運動員，在他之前，也是只有幾位學長以社團的形式在學校發跡，不過隊員們憑著對卡巴迪的熱情，自行組隊征戰各項比賽，社團慢慢轉為校隊，到後來更變成國家代表隊。
由於項目過於冷門，卡巴迪在台灣並沒有職業賽事，就連全運會等國家型比賽也只屬於「選辦項目」，而隊員們即使出國比賽獲得成績，也不見得能在體育署申請到奪牌獎金。黃日宏分享，「過去我們曾得過孟加拉盃亞軍、亞錦賽季軍，但是申請獎金都不被認可。」儘管這些在卡巴迪領域都是屬於亞洲最大的賽事，但根據國光獎章的規定，只有亞錦賽前兩名有資格申請，其他賽事則更沒有機會。
而為了籌組訓練經費，每位卡巴迪選手在大學畢業後，都需要斜槓再找一份工作維持生計，黃日宏說：「像我有當過飯店服務生、工地粗工，現在則是在桃園市兼職卡巴迪教練。」
國內賽事少 卡巴迪推廣不易恐出現斷層
「我們的比賽經驗少，像印度國內一年就有20到30場比賽，但我們一年也就2、3場，這就是差距，但是選手要進步就是得比賽。」作為台灣第一批卡巴迪選手，本屆亞運中華隊男子組教練，林韋宏分析台灣的卡巴迪生態還未成熟，不僅賽事量少，基層的基本設備、專業教練也相當缺乏，這導致卡巴迪出現嚴重斷層，即使本次亞運中華隊有很好的實力，但等到這批選手退休，將可能出現實力斷層。
對此，中華民國卡巴迪協會理事長黃忠仁表示，目前協會在各縣市籌組委員會，就是希望能讓退役的選手，進入國、高中等各個層級推廣卡巴迪，「不過由於目前卡巴迪仍非全中運等賽事的必辦項目，學校沒有奪牌的機會，就比較沒有意願開設卡巴迪的職缺。」
黃忠仁說，目前協會另一個致力的方向，就是希望讓體育署把卡巴迪納入國家賽事的必辦項目。然而，針對這個提議，體育署表示，「全運會的必辦項目是以最近一屆奧運競賽種類為限」。而由於卡巴迪非為奧運競賽項目，因此仍屬於各主辦縣市「選辦項目」。
「我們應該要趁著亞運這波熱潮，把卡巴迪項目往上推。」黃日宏表示，他目前也身兼桃園市卡巴迪委員會的總幹事，由委員會成員自掏腰包，再加上體育署資助的少許經費，到各級基層學校遊說，建立卡巴迪運動在桃園市國中、高中到大學的「三級銜接」，實踐基層推廣行動。「這次亞運我們能夠奪牌，就表示我們在國際上是有實力的，但是不能每次都要亞運前才召集選手訓練，否則這個項目只會走下坡。」
在卡巴迪項目投入十年，隨著年齡增長，黃日宏漸漸轉換身分繼續貢獻，談到自己的期許，他說：「就是想去亞運，畢竟這是卡巴迪最大的國際賽事，無論說什麼我都要站上去一次！」而這個故事結果大家都已知曉，黃日宏不僅身披國家戰袍站上亞運，更為中華隊男子組摘下隊史首面獎牌，成為他十年耕耘最好的回饋。