特企／BOOM！怪物星人席捲樂壇　洗腦歌曲引眾多抖音網紅跟跳

台灣超人氣創作女團 BOOM！怪物星人由溫妮WINNI、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring、小V郁采真組成，其同名主打歌曲〈BOOM！怪物星人〉引起52萬粉絲抖音網紅築夢者國銓和紙箱跟跳，魔性般的旋律成功洗腦歌迷，更有多位大咖藝人也紛紛接力瘋跳加入這股旋風。歌曲中的洗腦副歌「老師說我是顆爛蘋果，沒料到我與眾不同。」搭配可愛手勢舞蹈動作，新曲在發布一個月後，YouTube觀看次數更是破百萬，網友紛紛留言支持，表示：「四個女生合在一起真好聽，副歌朗朗上口，不小心就循環播放了」、「MV很精彩，造型跟舞蹈也好可愛令我忍不住想一起跳！」、「這首歌已經洗腦我一整天了，腦海裡一直在Boom boom boom boom~」。除了MV大受好評外，歌曲手勢舞也席捲TikTok平臺，舞蹈動作簡單易學，但配合歌曲的韻律，又使得這支舞蹈更加有趣。短短時間內＃BOOM怪物星人hashtag已有85萬人瀏覽，連街舞高手網紅國銓也揪築夢者團員周周瘋跳，更邀紛絲投票留言誰跳的好，PK輸者就請粉絲吃賣噹噹。不只粉絲大力支持，更有多位藝人響應，先由五月天阿信率先破例跳舞的影片打頭陣，引發網友熱烈討論與轉發，後續金曲歌王林俊傑、熱播劇女王白鹿也都加入舞動的行列，讓成員們看完影片後又驚又喜，感謝前輩們的支持。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這支年輕而充滿活力的女團成軍僅短短3個月，17日便首度舉辦「Still Love You依然愛著」台北首場演唱會，她們出道短短2個月內就憑著超高人氣舉辦專場，粉絲們無懼台北濕冷的天氣，依舊充滿熱情的擠進台北Legacy觀看。4人開場一登台就引來全場尖叫，接著便熱唱〈BOOM！怪物星人〉引領粉絲齊跳怪星舞、〈我不知道你知不知道我知不知道你〉全場陶醉、〈748情人節〉大聲合唱，3首歌曲non-stop唱High氣氛掀到高點，精采的演唱會結束後粉絲更是開始敲碗下次的專場表演了。特企／達摩本草領先業界 榮獲營養保健類最多SNQ認證特企／電通集團啟動AI轉型 公布人事新佈局蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」 加碼4大品牌最低1折起新北跨年全攻略 全台唯一跨河盛宴淡水八里登場