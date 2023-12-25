緬甸軍政府用違禁彈藥攻擊平民 被控違反「國際戰爭法」
緬甸內戰持續進行，政府軍面臨嚴重的生存威脅，節節敗退之際，竟攻擊平民百姓。國際特赦組織（Amnesty International）指控緬甸軍政府打擊少數民族武裝組織時，涉嫌使用違禁集束彈藥對平民進行無差別攻擊，該組織呼籲對緬軍涉嫌戰爭罪展開調查。
國際中心楊雅婷／綜合報導
國際特赦組織在聲明中引述武器調查員分析指出，緬甸政府軍12月初對撣邦進行的大規模空襲，當時所使用的炸彈極有可能是集束彈藥。國際特赦組織危機應對主任表示，「緬甸軍方的無差別攻擊，對一般民眾造成毀滅性後果，這一連串的殘暴反應，符合政府軍長期以來的行動模式。」
不久前中國曾協助緬甸政府軍及叛軍簽訂臨時停火協議，但內戰情勢仍持續惡化。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會公開呼籲雙方冷靜克制，「中方希望緬各方切實落實共識，保持最大克制，主動緩和局勢，管控好停火過程中偶發的摩擦，保持停火和談勢頭。中方將繼續做緬北地區止戰促談工作，共同推動緬北局勢軟著陸。」
過去一個星期，緬甸政府軍和武裝組織的衝突仍在進行，叛軍拿下撣邦貿易重鎮南散的控制權，士氣大振，不少基層士兵更出現「投降潮」，可以看出軍政府的統治基礎已風雨飄搖。