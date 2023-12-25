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《水行俠2》傑森「片酬狂漲」多影后3倍！安柏剩11句話爽拿6200萬

▲《水行俠2》傑森摩莫亞（中）片酬狂漲，比影后妮可基嫚（左）多3倍，安柏赫德只剩11句台詞，片酬仍高達新台幣6200萬元。（圖／IMDb）
▲《水行俠2》傑森摩莫亞（中）片酬狂漲，比影后妮可基嫚（左）多3倍，安柏赫德只剩11句台詞，片酬仍高達新台幣6200萬元。（圖／IMDb）

記者黃雅琪／綜合報導

溫子仁執導《水行俠 失落王國》由傑森摩莫亞、派翠克威爾森主演，睽違5年再推出續作，全台首日票房突破新台幣1100萬元，創下DC電影年度最佳開片紀錄。傑森摩莫亞片酬調漲奪冠，比奧斯卡影后妮可基嫚足足多3倍；因與前夫強尼戴普鬧上法庭的安柏赫德，台詞被刪到只剩下11句，還能爽拿200萬美元（約新台幣6200萬元）片酬。

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▲《水行俠2》前導預告片中，不見安柏赫德身影。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲傑森摩莫亞成為《水行俠2》中片酬最高演員。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
根據《koimoi》報導，《水行俠：失落王國》製作預算高達2.05億美元（約新台幣64億元），但在演員們的片酬上並沒有全面調漲，主角傑森摩莫亞片酬從750萬美元（約新台幣2.33億元）漲到1500萬美元（約新台幣4.66億元），成為本片收入最高的演員！收入第二高的演員為妮可基嫚的500萬美元（約新台幣1.5億元）。

▲安柏赫德飽受爭議續演《水行俠2》，片酬卻不是最低的演員。（圖／IMDb）
▲安柏赫德飽受爭議續演《水行俠2》，片酬卻不是最低的演員。（圖／IMDb）
第三名為安柏赫德、派翠克威爾森，以200萬美元（約新台幣6200萬元）的片酬共同拿下，而主角群中拿到最少片酬的是，大反派「黑蝠鱝」葉海亞·阿巴杜-馬汀二世，領到75萬美元（約新台幣2300萬元）片酬。最受爭議的安柏赫德，因指控前夫強尼戴普家暴敗訴後，名聲一敗塗地，雖然在一票反對聲浪中仍出演《水行俠2》，但在124分鐘的總片長中，她只出現15至20分鐘左右，台詞更被刪到只剩下11句，畫面少得可憐。

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