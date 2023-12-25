不看好重啟隆新高鐵！大馬前國會議員：不如給民眾免費機票
連接吉隆坡與新加坡兩國的「隆新高鐵」有望重啟，這項延宕多時的高鐵計劃，近來成為馬來西亞政商界的熱門話題，雖然看好者眾，但也有持不同意見者。像是馬來西亞民主行動黨前宣傳秘書潘儉偉認為，政府與其重啟隆新高鐵，不如直接提供民眾免費機票，這麼做更實惠、更有效率。
國際中心楊雅婷綜合報導
曾任國會議員的潘儉偉在臉書發文表示，政府建設隆新高鐵的總成本是800億令吉（約5300億台幣），這還不包括利息，如果以5％利率計算，重啟新隆高鐵，意味著馬來西亞政府每年須支付40億令吉（約240億台幣）的利息。
潘儉偉引述全球旅遊數據和分析公司（OAG Aviation Worldwide）發佈的最新數據，2023年吉隆坡、新加坡之間的航班座位近490萬個，如果以每個座位400令吉計算，一年的機票價格總額低於20億令吉。潘儉偉認為，政府如果把建設隆新高鐵的費用，拿來提供馬來西亞民眾免費往返吉隆坡和新加坡之間的機票，每年還可以省下20億令吉，比起蓋高鐵要划算許多。
新隆高鐵原定在2018年動工，按計畫這條高鐵會在布城、森美蘭州、馬六甲州、柔佛州、峇株巴轄、依斯干達公主城、新加坡的裕廊東等8處設立中途車站。但馬來西亞近年來政權更迭，導致計劃多次喊停，2021年新馬正式終止這項計劃。