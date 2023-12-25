韓星李東健親弟澳洲被刺死！忍悲酗酒10年 送進精神病院治不好
以《新娘18歲》、《巴黎戀人》走紅的43歲男星李東健，過去因外型帥氣演出不少偶像劇，這幾年人氣逐漸下滑，最近他錄製綜藝節目《我家的熊孩子》，揭露出內心傷痛，原來至親弟弟2008年澳洲留學時，因為多看了陌生人幾眼，慘遭中國學生刺死，不幸魂斷異鄉，導致他罹患創傷後壓力症候群（PTSD），酗酒長達10年，甚至進了精神病院治療2個月，還是走不出來，最後跟老婆趙胤熙離婚，如今剩下孤家寡人。
記者江芷稜／綜合報導
李東健透露，由於跟弟弟年紀差了8歲，把弟弟當成孩子般疼愛，當年弟弟遭殺害後，他第一時間飛去澳洲領回骨灰，從此靠酒精麻痺自己，從白天就開始喝燒酒，幾乎天天都在喝酒，讓友人都看不下去，他坦言躺在床上會想很多，失眠睡不著，因為害怕只好喝酒，酗酒時間長達10年。
李東健喝酒喝到手抖，拍戲怕被發現，就醫診斷為創傷後壓力症候群，為了治病偷偷瞞著家人，住進精神科醫院治療2個月，不過，他覺得沒有太大的幫助，甚至懷疑沒有任何意義。2017年他奉子成婚，與女星趙胤熙婚後生下女兒，依舊沒有振作起來，結婚僅3年就宣布離婚，一人獨自生活，經常在家喝悶酒。
李東健悲痛表示，清醒時讓人很痛苦，所以想要麻痹自己，「對這個世界和神明很失望，沒辦法理解，只剩下憤怒。那時候起我變得極端冷漠，不然根本沒法撐下去，如果不是沒感情的人的話就熬不過去，悲傷、痛苦，人生下來就走向死亡，每天都在想著這些」，他罕見透露內心創傷，讓母親很心疼，責怪自己只想到喪兒之痛，沒有照顧好兒子，覺得很內疚。
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