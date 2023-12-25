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迪士尼撤台！離島3縣市替補頻道不夠好　有線電視收視費降5至10元

▲迪士尼撤台，NCC今（25）日核定，離島3縣市替補頻道不夠好，有線電視收視費降5至10元。（示意圖／記者許若茵攝，2023.12.20）
▲迪士尼撤台，NCC今（25）日核定，離島3縣市替補頻道不夠好，有線電視收視費降5至10元。（示意圖／記者許若茵攝，2023.12.20）

記者李琦瑋／台北報導

迪士尼集團旗下頻道今年底離台，為避免出現空頻危機，國家通訊傳播委員會（NCC）今（25日）加開委員會議，因離島替補頻道內容與原先有落差，決議調降澎湖、金門與連江3縣的有線電視明年收視費用，分別調降5元、5元、10元。

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NCC今天審議澎湖縣、金門縣與連江縣等3縣所轄包含澎湖有線電視股份有限公司、名城事業股份有限公司及祥通事業股份有限公司等3家有線電視系統經營者113年度收視費用，決議名城公司、澎湖公司及祥通公司分別調降每戶每月基本頻道收視費用5至10元。

名城公司調降後為585元；澎湖公司調降後為555元、祥通公司調降後為540元。

NCC指出，此次系統經營者就「國家地理頻道」、「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」及「STAR World」等5個基本頻道於明年1月1日起終止經營所提出的替補頻道規劃為本次費率審議重點。

NCC強調，考量名城公司及澎湖公司雖已補足頻道數量，惟評估其遞補頻道與原頻道內容尚有落差，因此酌予減列其收視費用；另祥通公司未能補足基本頻道短少數量外，且估算其頻道授權費用支出成本後，仍有異動前後頻道質量難謂相當之情形。

NCC表示，經綜合審酌離島經營區域的整體經濟規模、人口密度及城鄉差異及離島營運條件情形等因素，基於維護消費者權益、產業發展及其他公共利益考量，決議酌減名城公司、澎湖及祥通公司113年度每戶每月基本頻道收視費用上限分別為新台幣5元、5元及10元，倘日後離島三家業者所增補節目頻道及內容足以影響或增進收視戶權益時，得向NCC提出申請重新審核其頻道收視費用。

NCC說明，該系統經營者應提供與申報的113年度基本頻道收視費用時檢附相同品質的頻道數量及內容，如節目頻道及內容足以影響或增進收視戶權益時，除應依「有線電視系統經營者定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定辦理外，該會並得重新審核其頻道收視費用。倘若將來系統經營者提出更優質頻道予收視戶時，系統業者得重新申請該會審議收視費用。

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