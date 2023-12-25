耶誕驚魂！東京燒烤店大火「商店街竄濃煙、焦味」 41消防車灌救
日本東京都北區JR赤羽站附近商店25日下午發生火災，目前火勢仍在延燒，由於附近商店林立，恐有火勢蔓延的危險，目前已有41輛消防車被派往現場灌救，尚未傳出傷亡消息。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《讀賣新聞》、《每日新聞》等日媒報導，東京北區赤羽一家商店在25日下午4時50分發生火災，截至當地時間下午5時40分左右，起火商店所在建築物的1、2樓約有30平方公尺被燒毀，火勢恐有蔓延至周圍的風險。據《日本電視台》報導指出，起火店家為一間位於2樓的內臟燒烤店。
由於事發現場位於JR赤羽站北邊約130公尺左右的「赤羽一番街商店街」當中，附近商店林立，周邊還有一所區立赤羽小學，火勢蔓延風險很高。
在接獲通報之後，消防當局隨即前往現場救火，目前已經派出41輛消防車在現場灌救。有報導指出，現場有4人被疏散，但目前尚無法確認確切傷亡消息，消防人員呼籲附近的商店和企業人員避難。
從影片中可以看到，在火災現場周邊濃煙直竄天際，視線相當不良，雖未影響JR列車運行，但月台上也可看見煙霧瀰漫。有網友指出，現場傳出燒焦味，導致呼吸困難、眼睛睜不開，路過的行人也遮住口鼻避免被濃煙嗆傷。