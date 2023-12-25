特企／《秘境傳說、數碼寶貝》聯動上線 　精彩活動等你開啟！

還記得數碼獸進化時熱血澎湃的心情嗎？本次聯動為玩家準備了專屬數碼寶貝的進化活動，重拾童年的回憶。在「積蓄能量，進化！」活動期間，玩家可自由選擇亞古獸、巴達獸、加布獸其中之一。通過完成指定任務獲得「進化能量」，並提交能量對數碼寶貝進行培養。當達到一定能量時，數碼寶貝會進化到下一階段獲得更高戰力，本次進化共三個階段。另外，當提交的能量達到指定百分比時，不同的數碼寶貝會對BOSS小丑皇產生不同的BUFF效果。活動內還有大量進化獎勵等待玩家解鎖！
小丑皇~噩夢席捲~活動時間：12月23日～1月21日
身穿奇裝異服、神出鬼沒，一切都還是個謎的魔人型數碼寶貝「小丑皇」將作為聯動BOSS降臨秘境，這次他將為冒險家們帶來什麽樣的挑戰呢？在聯動活動「小丑皇~噩夢席捲~」中，玩家通過挑戰強敵BOSS「小丑皇」即可解鎖豐厚獎勵。
「狩靈契約」全新聯動限定SP狩靈登場 ！活動時間：12月23日～1月21日
童年女神「天女獸」將與冒險家們結成契約，在「狩靈契約」活動中登場！活動期間通過召喚狩靈，將有機會獲得SP狩獵「天女獸」。天女獸雖然性格極為溫和，但不會饒恕扭曲或邪惡之事，在對方改過自新之前不會放緩攻擊的力道，其必殺技為釋放強烈雷擊的「神聖弓箭」。
星之通行證·SSR寵物 「亞古獸」免費獲得！活動時間：12月23日～1月21日
活動期間，玩家只要完成每日任務和活動任務，即可解鎖通行證的豐富獎勵，且免費獲得聯動限定SSR寵物 「亞古獸」！出發，最佳搭檔！
童年經典 多款聯動限定外觀登場！
【時裝・亞古獸布偶裝】活動時間：1月1日～1月7日
「亞古獸」同款聯動限定時裝「亞古獸佈偶裝」將在活動「星島嘉年華」中限時登場！
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可愛毛茸茸的聯動限定時裝「加布獸布偶裝」將在活動「時裝好禮」中限時登場，玩家可在活動期間購買獲得！
【幻獸・天使獸】活動時間：1月5日～1月7日&1月20日～1月21日
擁有六片燦爛奪目的翅膀，身穿神聖白衣的天使獸將作為聯動限定幻獸在活動「時空販賣機」中限時登場！天使獸是絕對善良的存在，但對邪惡非常冷酷，在徹底消滅對手之前不會停止攻擊。
【坐騎・戰鬥暴龍獸】活動時間：1月1日～1月7日
首個雙形態聯動限定坐騎「戰鬥暴龍獸」將在「星島嘉年華」中登場！身上穿著超金屬「數碼合金」鎧甲的最強龍戰士，和暴龍獸系數碼寶貝一貫的巨大身軀不同，有著人型外表。玩家還可自由切換成身體一半以上都已機械化的「機械暴龍獸」形態。
【坐騎・鋼鐵加魯魯獸】活動時間：1月17日～1月21日
與戰鬥暴龍獸同期登場的還有雙形態聯動限定坐騎「鋼鐵加魯魯獸」，將在「龍神寶庫」中登場！鋼鐵加魯魯獸幾乎全身都金屬化，即使金屬化也不失以往的敏捷度，可用藏在全身各處的無數武器粉碎敵人。玩家可自由切換成能以雙腳行走的獸人型數碼寶貝「獸人加魯魯獸」形態。
【神兵・Digivice】活動時間：1月2日～1月4日&1月18日～1月19日
聯動限定神兵「Digivice」將在活動「幸運骰子」中限時登場！「被選召的孩子們」所擁有的設備，可以讓他們的數碼獸夥伴變得更加强大。
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