跨年來高雄FUN開心玩 工務局加強檢查機械遊樂設施安全
為迎接2024的到來，全國各地遊樂園為吸引遊客前往，推出許多跨年活動，高市府為讓民眾安心跨年來高雄FUN開玩，於今(112)年12月會同臺灣省機械技師公會、中華民國電機技師公會及土木技師公會技師，針對高雄市6處機遊樂設施場所加強檢查，檢查結果符合規定。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局表示，高雄市共有6處機械遊樂設施場所，義大遊樂世界、大魯閣賽道樂園、大立遊樂場、夢時代摩天輪、快樂100空中樂園、哈瑪星駁二線小火車等場所，遊樂園內各項機械遊樂設施皆於今(112)年11月底前由專業技師檢查簽證並完成安全檢查及申報，並且在每項設施明顯處張貼機械遊樂設施安全檢查證明書。
為提高機械遊樂設施安全性，此次安檢進行機械遊樂設施內部機電設備及機械構造兩部分檢查，包含電氣(箱)設備檢查、接地測試及現場實施運轉測試設施等相關機件功能是否正常運作，以及檢查業者日常是否有落實維護保養作業，檢查結果皆符合規定。
工務局也請業者務必按照每項設施標準作業流程，加強現場操作人員的專業訓練，除了確保遊客享受遊樂設施的娛樂品質外，也同時保障設施使用安全。
工務局呼籲，春節假期隨之來臨，遊客前往時應遵照現場專業人員的操作指示及維持進出動線秩序，且注意自身安全。該局將督導業者做好平日保養，以確保機械遊樂設施安全運轉，讓市民渡過安全又愉快的假期。