洪詩挺4個月孕肚拍婚紗！200萬珠寶加持 「對眼李運慶快哭」
43歲藝人李運慶與35歲Popu Lady成員洪詩交往3年，2月登記結婚，選在今（25）日聖誕節公布浪漫婚紗照，這是洪詩懷孕4個月時與肚子裡寶寶「哺哺」一起拍攝的，項鍊加耳環的珠寶總價超過200萬。
記者羅凌筠／台北報導
被問到挑婚紗的過程有什麼有趣的事？洪詩說：「我覺得試穿婚紗本來就是滿有趣的事，可能是因為我第1次，我也從來沒有為戲穿過婚紗，所以一切都覺得很新鮮，但試完婚紗後才發現懷孕了，導致有一套比較合身的金色婚紗，我超害怕穿不下的，幸好後來放大最大我還能塞得進去，但也因此我試了4次婚紗、也算是試穿得很過癮了。」
挺4個月孕肚拍婚紗，要說印象最深刻的事情，洪詩回憶：「剛妝髮完穿上白紗後，跟換上西服的運慶拍攝第1 CUT，對到眼的時候真的有種快要哭出來的幸福感，加上肚子裡也有哺哺的陪同，真的覺得超級幸福的。」李運慶透露當天天氣炎熱，第2套拍完的時候，看到洪詩邊走邊吐舌頭散熱，跟她的狗狗boogie一樣，他覺得很可愛。
這對夫婦也提到，拍攝過程中彼此以誰意見為主？洪詩說：「因為我有選擇恐懼症，雖然有找朋友們一起挑婚紗，但問完朋友後，我又把照片給運慶選，最後還問了我媽。」李運慶則是尊重老婆意見，「我們滿聽從攝影師的安排，角度上除非特別需求，我都以洪詩比較喜歡的側臉為主，貼心吧。」
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