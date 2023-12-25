崑大實踐ESG 攜企業簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫

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面對氣候變遷、能源安全以及日益增長的能源需求，崑山科技大學攜手社團法人亞太ESG行動聯盟舉辦智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫合作簽約，積極解決在地環境永續及社會問題，形成跨領域的研發及人才培育團隊，期望能夠共享知識、資源和技術，共同解決ESG以及推廣儲能技術。此次簽約由社團法人亞太ESG行動聯盟戴謙理事長共同推動，這也是崑山科大繼2022年承接台灣Panasonic集團與台灣中油合作的「智慧能源高峰會」後，二度攜手該聯盟，策劃本次重大的簽約活動，展現創造永續價值的決心。
當天出席響應的企業代表包括牧陽能控曾偉董事長、天行能源陳楷林董事長、台灣愛巴士交通聯盟代表（漢程汽車客運董事長）董事長楊豐文、量威科技董事長林君豪、好崴企業行董事長張錫杰、金華成金屬工程總經理黃進成、享勵工業副總經理暨越南廠代表人張聰吉、馳諾瓦科技副總經理陳俊成、聚恆科技副總經理周恆守、創奕能源協理王鳳蘭、安集科技協理張又菁、松下電器經營戰略中心經理倪淑慧及元康綠能技術總監林明權等，社團法人亞太ESG行動聯盟理事長戴謙講座教授更親臨現場見證。
崑山科大校長李天祥表示，全球淨零碳排已成趨勢，在企業轉型的過程中，除了國家政策支持外，更是需要業界與學界相輔相成，才能將「淨零碳排」從廣泛的口號化為實際的行動。崑大行政副校長暨永續長鐘俊顏說明，近年來該校積極建置「智慧電網模擬與分析聯合實驗室計畫」，結合高教深耕計畫及綠能科技研究中心技術，除持續優化節能診斷服務，並配合國家能源政策進行電力削峰填谷、需量反應、儲能自動頻率控制(AFC)等技術服務，用以穩定區域電網及相關人才培訓。
因此，透過簽約合作，產學雙方將有機會共同開發出更先進、高效率且可持續的儲能設備，應用於各種領域，包括再生能源發電、電動交通工具、智慧校園、智慧城市等。同時，也將攜手促進儲能技術的商業應用，實現真正的社會影響力，創造出一個更加綠色、永續且富有活力的綠能台灣。