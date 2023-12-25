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崑大實踐ESG 攜企業簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫

▲崑山科大攜手企業簽訂「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」大合影（圖／崑山科技大學提供）
▲崑山科大攜手企業簽訂「智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫」大合影（圖／崑山科技大學提供）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學攜手社團法人亞太ESG行動聯盟於今（25）日舉行智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫合作簽約，邀請國內企業攜手形成策略結盟，進行技術與資源整合，針對ESG議題積極實踐解決方法並發揮影響力，增加產業鏈結及人才培育，逾有十家國內企業出席響應，期盼凝聚產學研合作力量，發揮綠能科技群聚效應。

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面對氣候變遷、能源安全以及日益增長的能源需求，崑山科技大學攜手社團法人亞太ESG行動聯盟舉辦智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫合作簽約，積極解決在地環境永續及社會問題，形成跨領域的研發及人才培育團隊，期望能夠共享知識、資源和技術，共同解決ESG以及推廣儲能技術。此次簽約由社團法人亞太ESG行動聯盟戴謙理事長共同推動，這也是崑山科大繼2022年承接台灣Panasonic集團與台灣中油合作的「智慧能源高峰會」後，二度攜手該聯盟，策劃本次重大的簽約活動，展現創造永續價值的決心。


當天出席響應的企業代表包括牧陽能控曾偉董事長、天行能源陳楷林董事長、台灣愛巴士交通聯盟代表（漢程汽車客運董事長）董事長楊豐文、量威科技董事長林君豪、好崴企業行董事長張錫杰、金華成金屬工程總經理黃進成、享勵工業副總經理暨越南廠代表人張聰吉、馳諾瓦科技副總經理陳俊成、聚恆科技副總經理周恆守、創奕能源協理王鳳蘭、安集科技協理張又菁、松下電器經營戰略中心經理倪淑慧及元康綠能技術總監林明權等，社團法人亞太ESG行動聯盟理事長戴謙講座教授更親臨現場見證。


崑山科大校長李天祥表示，全球淨零碳排已成趨勢，在企業轉型的過程中，除了國家政策支持外，更是需要業界與學界相輔相成，才能將「淨零碳排」從廣泛的口號化為實際的行動。崑大行政副校長暨永續長鐘俊顏說明，近年來該校積極建置「智慧電網模擬與分析聯合實驗室計畫」，結合高教深耕計畫及綠能科技研究中心技術，除持續優化節能診斷服務，並配合國家能源政策進行電力削峰填谷、需量反應、儲能自動頻率控制(AFC)等技術服務，用以穩定區域電網及相關人才培訓。

▲崑山科大副研發長江智偉介紹智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫，期盼藉由合作培養出更多產業鏈人才（圖／崑山科技大學提供）
▲崑山科大副研發長江智偉介紹智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫，期盼藉由合作培養出更多產業鏈人才（圖／崑山科技大學提供）
因此，透過簽約合作，產學雙方將有機會共同開發出更先進、高效率且可持續的儲能設備，應用於各種領域，包括再生能源發電、電動交通工具、智慧校園、智慧城市等。同時，也將攜手促進儲能技術的商業應用，實現真正的社會影響力，創造出一個更加綠色、永續且富有活力的綠能台灣。

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