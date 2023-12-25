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中華職棒／樂天1/24開訓！對戰日職強隊　沈鈺傑：要有想贏的態度

▲樂天桃猿在1/24日開訓，挑戰日職強隊，出征宮崎軟銀、歐力士主場。（圖／吳政紘攝）
▲樂天桃猿在1/24日開訓，挑戰日職強隊，出征宮崎軟銀、歐力士主場。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

樂天桃猿即將在1/24日於嘉義縣立棒球場舉行春訓，由於樂天公布明年2月17、18日將先赴石垣島與千葉羅德海洋隊進行交流賽，今天樂天桃猿又在聖誕節當天宣佈，明年2月24、25日將在宮崎市與福岡軟銀鷹、歐力士猛牛進行2場交流賽，而在宮崎的這2場比賽，雙方計畫將派出一軍選手為主的陣容出賽，樂天副領隊沈鈺傑表示：「希望選手不要只抱持著想要學習的心態，而是想要贏的態度。」

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樂天今年備戰春訓將提早進行訓練，1月24日開訓，但2月4日就要提早紅白賽，以準備新的球季。

樂天不但要先跟羅德隊來場「石垣島交流戰」，還要遠赴宮崎縣，一口氣出戰福岡軟銀鷹、歐力士猛牛，而且將是一軍陣容全力出戰。此外，樂天今年春訓還要打韓國SSG登陸者隊交流賽，並參加3月3日的TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合。

過去樂天在石垣島跟羅德隊，主要以交流性質，累積石垣島9連敗，對戰10連敗，不過這次對戰日職強隊軟銀鷹、歐力士，樂天將是有備而來。

沈鈺傑強調，希望選手在交流戰要有「對抗」的心態，而不是只是學習。

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