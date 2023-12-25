失望！日高島屋耶誕蛋糕成「草莓奶油堆」 日媽轉念做1事網讚爆
每逢耶誕節，日本民眾都會購買蛋糕、炸雞回家慶祝，不過今年的耶誕節，不少民眾的慶祝派對卻可能會「少一味」。日本知名大型連鎖百貨公司「高島屋」近來傳出嚴重出包，許多顧客表示，收到向高島屋訂購的草莓蛋糕後，發現蛋糕嚴重坍塌、變形，截至25日已經有530件相關客訴案件。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，日本高島屋在今年耶誕節時，推出了限定草莓奶油蛋糕「Les Sens」，一個要價5400日圓（約台幣1180元），僅限網路預購，總共賣出了2900個。不過應該是冷凍狀態送達的蛋糕，卻有許多顧客收到之後，發現蛋糕變得面目全非，還有蛋糕崩塌，甚至變成了「草莓奶油堆」。日本高島屋在24日時表示，自23日陸續收到民眾反應蛋糕變形的客訴，在發出謝罪公告的同日下午，已經確認220件災情。
高島屋在25日證實，已確認530件災情，比起前一天增加了2.4倍，預計還會持續有人通報類似案例。高島屋向大眾致歉的同時，開放消費者陳情，視狀況承諾願意退費。至於大規模出包的原因則還在調查，會努力加強管理體制。
不少「蛋糕受災戶」陸續在網路上PO出災情，掀起熱烈討論，有網友稱「為地獄般的耶誕節揭幕」，甚至有「受災戶」組成「被害者協會」，也有網友表示，「看起來就不像是能夠送物流的形狀和包裝，這是高島屋負責人的疏失」、「似乎有客人反應是『以變形狀態被冷凍住』，代表可能不是運送時，而是冷凍前就塌了」。另外網友分享，一名媽媽在收到變形蛋糕後，雖然感到氣餒，但隨即振作起來，轉念將蛋糕交給三歲的兒子裝飾，讓不少網友大讚「高EQ」、「好想生在這種家庭」。