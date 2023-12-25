稱「妻子飲料下一點藥」並不違法！英內政大臣失言道歉了
近期才剛從英國外交大臣轉任的內政大臣柯維立（James Cleverly）陷入失言風波，日前他遭媒體爆料曾出席一場活動時調侃「在妻子的飲料中下藥並不真的違法」，而消息曝光後也引發各界大量的批評聲浪，柯維立對此也正式向外界表達歉意，並稱「任何類似的笑話都不合適」。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國內政大臣柯維立的失言事件最早由英媒八卦媒體《星期天鏡報》率先爆料，接著包含《BBC》、《衛報》等多家媒體也跟進後續引發的風波。相關報導指出，柯維立與幕僚、其他部長與政治記者們出席本月18日一場在首相官邸「唐寧街10號」的非公開活動，席間他對一群女來賓開玩笑表示，自己和妻子保持長久婚姻的秘訣就是「確保她維持輕度鎮靜狀態」，並稱每晚在妻子飲料摻一點點俗名為「FM2」、「強暴藥丸」的氟硝西泮並不真的違法，「這樣她永遠都不會意識到外頭還有更好的男人。」
諷刺的是，就在同一天內政部才針對「飲料下藥」等問題公布了新解決措施法案，內政大臣柯維立本人更在聲明中指出，在飲料中下藥是種嚴重的犯罪行為，呼籲任何認為自己曾經受害的人都應該立刻報警，確保婦女及女孩們能夠毫無恐懼地生活，是他做為內政大臣的首要任務之一。
在野黨工黨的影子內閣內政大臣庫柏（Yvette Cooper）對此則批評，柯維立做為負責解決侵害女性問題的行政長官卻說出這種「玩笑話」顯然沒有意識到問題嚴重性，「受害者該如何相信你會認真對待這種犯罪行為？」
柯維立對此則在聲明中坦言，對於處理飲料下毒問題時，他開了一個「顯然帶有諷刺性的玩笑」他感到非常抱歉。消息人士向《BBC》透露，由於這是一場私人的、非公開的活動，柯維立並不全然記得自己使用的確切用詞，但他承認任何類似的玩笑話都不恰當，而這正是他道歉的原因。