獨／日年輕人瘋OD挑戰！藥師驚呼「太可怕」　呼吸中止恐致命

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如果有民眾因為此類「OD」挑戰、一天服用超過6顆以上的止咳藥物，李懿軒表示，服用者可能會出現幻覺、昏迷等副作用，心血管方面容易有心跳過快、血壓增高，神經系統方面會出現精神錯亂、幻覺、意識改變，且因為止咳藥的鎮定效果過強，也可能出現危及生命的呼吸中止。
此外，有些止咳藥物會含有鴉片類止咳、止痛劑「可待因」，近期也有不少針對其成癮性的討論。但李懿軒表示，可待因一天的正常劑量通常是30毫克以內，若劑量再往上增加，就會是作為鎮定用途、而非止咳用途，不過成人一般最多也只會用到60毫克。
李懿軒也提到，民眾不用處方箋就能購買的藥物中，即使含有可待因，每顆的劑量也都小於6毫克、是低劑量的類型，而某些知名感冒錠中，每顆含有的可待因含量也僅有3毫克。換言之，民眾要吃到可能產生風險的30毫克以上，至少需要吃10顆，在產生可待因相關危害前，其他止咳的輔助成分就會先過量。
以一般綜合止咳藥物會含有抗組織胺為例，李懿軒指出，這類成分加入止咳藥物，主要是作為抑制流鼻水症狀的輔助用途，如果使用過量，會出現幻覺、口乾、瞳孔放大、暈眩、嗜睡等副作用，其他止咳藥物使用過量，也會因為特定成分攝入過多，產生不安全的情況。
不過，民眾試圖在藥局一次採購大量的藥物，李懿軒說，緩解感冒症狀所需的藥量大約是3到5天、約1到2盒即可，若遇到想要大量採購藥物的民眾，藥師也會主動詢問是否有特殊原因，比如出國備藥、做為常備用藥等，否則藥師是不會讓民眾一次購買超過2盒以上止咳藥物的。
李懿軒也呼籲，藥品不是糖果、也不是玩具，民眾千萬不要輕易用自己的身體來嘗試這類挑戰，一方面傷身，二方面有極大風險，平時在家也務必把自己的藥物保管好、避免被其他人拿去做不適當的用途，且如果民眾因為擅自過量使用藥物，導致嚴重住院或殘疾，也是不符合藥害救濟條件的。