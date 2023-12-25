挺台灣、顧高雄、護民主　護台海鯤號至三民區力挺李昆澤

護國海鯤號回防左楠　李柏毅高喊護國密碼246

▲「護國海鯤號」今（25）日回防左營楠梓，包括前秘書長林飛帆、不分區候選人曾湘樺、陳慧君多位名人為立委候選人李柏毅站台。(圖／李柏毅競選辦公室提供)
▲「護國海鯤號」今（25）日回防左營楠梓，包括前秘書長林飛帆、不分區候選人曾湘樺、陳慧君多位名人為立委候選人李柏毅站台。(圖／李柏毅競選辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「護國海鯤號」今（25）日回防左營楠梓，包括前秘書長林飛帆、不分區候選人曾湘樺、陳慧君多位名人為立委候選人李柏毅站台，李柏毅呼籲鄉親要記得左楠專屬的「護國密碼246」，總統支持2號賴蕭配、立委支持4號李柏毅、政黨票支持6號民進黨，明年選對的人、走對的路，大家共同守護台灣自由民主。

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▲雞排妹鄭家純今天下午陪同李柏毅進行車掃。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
▲雞排妹鄭家純今天下午陪同李柏毅進行車掃。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
護國海鯤號聖誕場今晚在援中港登場包括鄭家純、林飛帆、洪申翰、劉世芳、黃文志、李雅慧君前往集合參加，下午立委洪申翰與鄭家純更接力陪同李柏毅進行車掃，展現綠營團結守住國會關鍵一席的決心。

▲李柏毅呼籲鄉親要記得左楠專屬的「護國密碼246」，總統支持2號賴蕭配、立委支持4號李柏毅、政黨票支持6號民進黨。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
▲李柏毅呼籲鄉親要記得左楠專屬的「護國密碼246」，總統支持2號賴蕭配、立委支持4號李柏毅、政黨票支持6號民進黨。（圖／李柏毅競選辦公室提供）
李柏毅表示，未來有更多國防建設等著民進黨來做，但國民黨的路線卻是阻擋國防發展，從潛艦洩密案到拒絕魚叉飛彈，再再削弱台灣自我防衛的能力。他強調，明年選對的人、走對的路，大家共同守護台灣自由民主。

林飛帆談到左營楠梓是重要的國防基地，要讓全世界繼續信賴台灣，堅定守住亞洲的民主防線，結交更多的民主盟友。如果國會未能過半，讓韓國瑜當上立法院長，未來他帶著國會議員前往中國簽協議。所以必須守護關鍵的左營楠梓區，支持挺國防李柏毅。

劉世芳痛批，過去前市長韓國瑜執政時，台積電現址差點就變成賽馬場，從高科技產業差點變成餵馬吃草。她強調，立委要選堅持自己是台灣人、堅守立委職責、擁有專業能力的人，李柏毅便是那位最符合左營楠梓鄉親們期待的候選人，不要讓只會打麻將、睡到中午的韓國瑜當上立法院長。

洪申翰指出，高雄不只文化產業進步，產業部分也迎來台積電設廠，這代表高雄擁有遠見的城市規劃者，而李柏毅就是這樣的人才。高雄當下需要能在立法院發揮專業的立委，而非去選擇韓國瑜的魁儡，明年一定要讓李柏毅進入國會，高雄才能繼續前進。

鄭家純表示，李柏毅擔任陳菊市長室主任、擔任三屆議員時的政績，她認為李柏毅擁有充分的經驗來推動建設，是左營楠梓區最適合、最專業、最強的候選人，希望大家一起用政績牌說服身邊的人們返鄉投票。

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