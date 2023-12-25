護國海鯤號回防左楠　李柏毅高喊護國密碼246

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李柏毅表示，未來有更多國防建設等著民進黨來做，但國民黨的路線卻是阻擋國防發展，從潛艦洩密案到拒絕魚叉飛彈，再再削弱台灣自我防衛的能力。他強調，明年選對的人、走對的路，大家共同守護台灣自由民主。
林飛帆談到左營楠梓是重要的國防基地，要讓全世界繼續信賴台灣，堅定守住亞洲的民主防線，結交更多的民主盟友。如果國會未能過半，讓韓國瑜當上立法院長，未來他帶著國會議員前往中國簽協議。所以必須守護關鍵的左營楠梓區，支持挺國防李柏毅。
劉世芳痛批，過去前市長韓國瑜執政時，台積電現址差點就變成賽馬場，從高科技產業差點變成餵馬吃草。她強調，立委要選堅持自己是台灣人、堅守立委職責、擁有專業能力的人，李柏毅便是那位最符合左營楠梓鄉親們期待的候選人，不要讓只會打麻將、睡到中午的韓國瑜當上立法院長。
洪申翰指出，高雄不只文化產業進步，產業部分也迎來台積電設廠，這代表高雄擁有遠見的城市規劃者，而李柏毅就是這樣的人才。高雄當下需要能在立法院發揮專業的立委，而非去選擇韓國瑜的魁儡，明年一定要讓李柏毅進入國會，高雄才能繼續前進。
鄭家純表示，李柏毅擔任陳菊市長室主任、擔任三屆議員時的政績，她認為李柏毅擁有充分的經驗來推動建設，是左營楠梓區最適合、最專業、最強的候選人，希望大家一起用政績牌說服身邊的人們返鄉投票。