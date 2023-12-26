韓民調：一天只吃兩餐者「超過半數」 20多歲年輕人占比最高
韓國文化近年來席捲全球，韓式料理與飲食習慣也讓人津津樂道，近期有一家數據諮詢公司針對成年的7千名韓國人進行問卷調查，發現韓國社會有許多民眾不再維持「一天三餐」的飲食習慣，將近53.7%的民眾一天只有吃兩餐，其中又以20多歲的年輕人占比最高。
國際中心楊智傑／綜合報導
大數據諮詢公司樂天MEMBERS在韓國調查平台「Lime」上進行提問，發現在受訪的7千名成年人中，只有40.4%的民眾維持「一天三餐」的習慣，有53.7%的民眾一天吃兩餐，一天只吃一餐的民眾只有5.1%，也就是說這七千名受訪者一天平均用餐次數為2.4次。
《亞洲日報》引述該報導指出，一天三餐的用餐比例當中，男性在習慣食用早餐、午餐、晚餐的比例上分別為48.1%、62.6%、73.5%，女性食用早午餐的比例為42.3%，午餐的比例則是23.9%。
該份數據發現，選擇「一天兩餐」的女性占所有女性受訪者的57.8%，而選擇「一天兩餐」的男性則占全體男性受訪者的49.6%；年齡分布方面，20多歲的年輕人當中有61.4%的受訪者選擇一天兩餐，30多歲的韓國民眾則有58.8%選擇一天兩餐，而40歲族群、50多歲族群與60多歲族群則依序分別有56.5%、53.2%、41.6%一天只吃兩餐。