浙江職校生成MIT博士！微博爆紅　中媒讚：幾乎魔幻的逆襲人生

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研究所畢業後，周信靜進入騰訊公司，工作之餘，也繼續鑽研對數據庫領域的研究，2020年底成功申請到麻省理工學院（MIT）的電腦博士學程。杭州電子科技大學微信公眾號介紹稱，周信靜是目前中國國內最有名的「求學逆襲王」，堪稱勵志典範。
報導稱，周信靜出生於浙江一個貧困的小島，早年對讀書沒任何興趣，所以進了職高，但後來因興趣被激勵而奮發向上，最終拿到了麻省理工學院博士班的入讀機會，大讚他除了出色的技術水平、學術研究水平以外，還是一位溫柔、善良、誠懇、堅毅、果敢的青年，對生命充滿熱愛，抬頭仰望星空、低頭腳踏實地，是他最好的寫照。
周信靜的故事爆紅後，許多中國民眾都認為，他讓人看見透過努力，即使起點再低，也能夠實現人生逆轉，甚至形容他是「輕舟已成航空母艦」、「龍臥淺灘，一遇風雲上九霄」、「鍥而不捨，金石可鏤」、「社會不該以第一學歷去限制人」。
然而，也有人提出不一樣看法，直言「逆襲王」並非逆襲，只是選擇了適合他的路，不是哪條路就一定比較好，如果都抱著這是「逆襲成功」的價值取向，就是在加深對職校的歧視，周的故事不具廣泛的可複製性，不能硬套在職高生身上，非要鼓勵那些本來是「技術能手」的人都去讀本科或留學。