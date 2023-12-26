台股早盤漲逾80點 聯發科再登千金股、貨櫃三雄止跌回溫
美國股市25日因聖誕節休市一天，台北股市今（26）日開高，早盤一度漲逾80點，來到17692點，漲幅0.4%。權值王台積電早盤小漲2元，聯發科衝上1005元，再度登上千金股，因此也激勵高價股與IC設計族群，像是穎崴漲逾3%，來到815元。而今日仁寶強勢漲近4%，成為盤面焦點。另外，面板股走升2%以上、貨櫃三雄止跌回溫，泛神盾集團「強強滾」。
記者許家禎／台北報導
台北股市今（26）日開高，早盤一度漲逾80點，來到17692點，漲幅0.4%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤小漲2元，來到583元。而葉門叛軍「青年運動」向紅海商船發射飛彈，使昨日重摔的貨櫃三雄陽明、萬海、長榮，今日止跌回溫，漲0.7%到2%之間。AI PC時代即將來臨，宏碁、緯創、英業達小漲，仁寶漲近4%。
聯發科早盤強勢走高，衝上1005元，再度登上千金股，也帶動高價股像是穎崴漲逾3%，來到815元，宏碁資訊、鈺太、力旺都漲2%以上，其中鈺太來到466元附近。
聯發科走高也激勵IC設計股，揚智、九暘、通嘉、安國漲3到4%，亞信、敦泰、鑫創、鈺創、原相都漲逾2%。面板雙虎群創與友達強勢漲2%以上，彩晶漲幅也有2%。系統晶片大廠芯鼎飆漲停，使泛神盾集團也報喜，晶相光、神盾漲5%以上，安格與安國漲2到4%。