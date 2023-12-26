▲乾癬性關節炎１部位超頑強　速戰速決擺脫危「癬」

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侵犯關節恐如「削鉛筆削到不見」 6大形態要當心
- 周邊關節發炎：大小關節、手腳都可能出現症狀，嚴重恐變成殘削性關節炎，宛如「削鉛筆削到筆頭不見」。
- 著骨點病變：全身有幾十處的著骨處，好發於腳跟的阿基里斯腱。
- 指頭發炎：手部腫成香腸指，若腫在腳部會影響走路步行。
- 脊椎發炎：侵犯多處脊椎關節。
- 皮膚乾癬：頭皮、四肢等部位出現脫屑、紅腫。
- 指甲病變：甲面變白。
- 發炎性腸道疾病：腹瀉、腹痛。
- 虹彩炎：約10％乾癬性關節炎患者會出現虹彩炎。
症狀易混淆 延遲診斷6個月，關節病變風險增10倍然而，乾癬性關節炎與類風濕性關節炎、反應性關節炎症狀相似，患者要如何及早診斷與治療？蘇桂英醫師說明，「乾癬性關節炎」特徵是著骨處病變；「類風濕性關節炎」為關節炎持續6週以上，血清學檢查類風濕因子為陽性；「反應性關節炎」會合併尿道炎、關節炎、腸胃感染等症狀，出現不對稱關節炎，好在大多可自行痊癒。臨床診斷會根據CASPAR分類準則（ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis），從3個面向鑑別乾癬性關節炎：
- 是否有乾癬症狀、家族史、指甲病變、香腸指等綜合評估。
- 血清學檢查類風濕因子RF（Rheumatoid factor）為陰性。
- 影像學檢查具有關節旁的骨質新生。
生物製劑有5大類 輔以良好生活型態全面控制病症蘇桂英醫師說明，乾癬性關節炎治療方式包括藥物治療與非藥物治療。「非藥物治療」包括運動減重、控制三高、處理憂鬱與睡眠問題；「藥物治療」會先給予患者消炎止痛藥以及傳統抗風濕藥物。若只有單一關節發炎或著骨處病變，可以使用單一部位注射藥物。但患者常面臨藥物反應慢的治療困境，雖然皮膚能較快改善，但指甲症狀頑強，需要治療一段時間才能穩定控制。
若患者出現易復發、效用慢、皮膚與指甲等部位療效差等狀況，建議可考慮提前使用生物製劑。新的藥物包括生物製劑與小分子藥物，學理上分為5大分類，臨床上會依6大面向症狀給予適合的治療方針。
- 抗腫瘤壞死因子（TNF）抑制劑：歷史較久，對於腸胃道發炎與虹彩炎效果較佳。
- 介白質12/23（IL-12/23）抑制劑：適合治療嚴重皮膚乾癬。
- 介白質23（IL-23）抑制劑：適合治療嚴重皮膚乾癬。
- 介白質17（IL-17）抑制劑：對於嚴重皮膚乾癬與關節病變皆有效。
- JAK抑制劑：皮膚乾癬與關節炎的口服選擇。
醫師最後呼籲，乾癬性關節炎應及早診斷及早治療，以免造成關節不可逆的傷害，控制病情首重良好生活習慣，包括節制飲酒、戒菸、控制體重與穩定情緒，再加上固定回診，才能全面控制病症、擺脫危「癬」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60269
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