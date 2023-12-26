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乾癬性關節炎１部位超頑強　速戰速決擺脫危「癬」

▲乾癬性關節炎１部位超頑強　速戰速決擺脫危「癬」
▲乾癬性關節炎１部位超頑強　速戰速決擺脫危「癬」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位中年辦公室裡工作的女性，她的10隻手指嚴重紅腫脫屑、指甲變白，被同事誤以為是傳染病，雙手遮遮掩掩，不敢與人社交！花蓮慈濟風濕免疫科主任蘇桂英醫師表示，乾癬性關節炎會出現關節炎與皮膚乾癬等6大形態，且指甲症狀特別頑強，提醒患者及早診斷治療，以免增加關節病變風險。現今除了傳統藥物，還有新型生物製劑可治療，她接受生物製劑治療1個月就改善多年症狀，長出平整美甲，終於可以與同事開心聚餐。

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蘇桂英醫師表示，乾癬性關節炎與基因體質、後天環境有關，好發於30至50歲的族群，多數患者是早年有乾癬，過了10幾年才發生關節問題。乾癬疾病的症狀包括關節紅腫熱痛、皮膚脫屑、著骨處病變、手指或腳趾腫脹、指甲病變、脊椎發炎等，若未及早控制，會增加心血管疾病、糖尿病、肥胖、脂肪肝、腸道疾病等風險。

侵犯關節恐如「削鉛筆削到不見」　6大形態要當心

  • 周邊關節發炎：大小關節、手腳都可能出現症狀，嚴重恐變成殘削性關節炎，宛如「削鉛筆削到筆頭不見」。
  • 著骨點病變：全身有幾十處的著骨處，好發於腳跟的阿基里斯腱。
  • 指頭發炎：手部腫成香腸指，若腫在腳部會影響走路步行。
  • 脊椎發炎：侵犯多處脊椎關節。
  • 皮膚乾癬：頭皮、四肢等部位出現脫屑、紅腫。
  • 指甲病變：甲面變白。
除了6大型態，乾癬性關節炎還有2點特徵

  • 發炎性腸道疾病：腹瀉、腹痛。
  • 虹彩炎：約10％乾癬性關節炎患者會出現虹彩炎。

症狀易混淆　延遲診斷6個月，關節病變風險增10倍

然而，乾癬性關節炎與類風濕性關節炎、反應性關節炎症狀相似，患者要如何及早診斷與治療？蘇桂英醫師說明，「乾癬性關節炎」特徵是著骨處病變；「類風濕性關節炎」為關節炎持續6週以上，血清學檢查類風濕因子為陽性；「反應性關節炎」會合併尿道炎、關節炎、腸胃感染等症狀，出現不對稱關節炎，好在大多可自行痊癒。臨床診斷會根據CASPAR分類準則（ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis），從3個面向鑑別乾癬性關節炎：

  • 是否有乾癬症狀、家族史、指甲病變、香腸指等綜合評估。
  • 血清學檢查類風濕因子RF（Rheumatoid factor）為陰性。
  • 影像學檢查具有關節旁的骨質新生。
蘇桂英醫師提醒，研究指出乾癬性關節炎若延遲診斷6個月，殘削性關節病變、骨頭破壞、關節功能受損的風險分別增加10倍、5倍及2倍，對藥物反應及預後皆會下降。

生物製劑有5大類　輔以良好生活型態全面控制病症

蘇桂英醫師說明，乾癬性關節炎治療方式包括藥物治療與非藥物治療。「非藥物治療」包括運動減重、控制三高、處理憂鬱與睡眠問題；「藥物治療」會先給予患者消炎止痛藥以及傳統抗風濕藥物。若只有單一關節發炎或著骨處病變，可以使用單一部位注射藥物。但患者常面臨藥物反應慢的治療困境，雖然皮膚能較快改善，但指甲症狀頑強，需要治療一段時間才能穩定控制。

若患者出現易復發、效用慢、皮膚與指甲等部位療效差等狀況，建議可考慮提前使用生物製劑。新的藥物包括生物製劑與小分子藥物，學理上分為5大分類，臨床上會依6大面向症狀給予適合的治療方針。

  • 抗腫瘤壞死因子（TNF）抑制劑：歷史較久，對於腸胃道發炎與虹彩炎效果較佳。
  • 介白質12/23（IL-12/23）抑制劑：適合治療嚴重皮膚乾癬。
  • 介白質23（IL-23）抑制劑：適合治療嚴重皮膚乾癬。
  • 介白質17（IL-17）抑制劑：對於嚴重皮膚乾癬與關節病變皆有效。
  • JAK抑制劑：皮膚乾癬與關節炎的口服選擇。
健保署近日公告將IL-17抑制劑中的IL-17RA (受體抑制劑)的健保給付提前於傳統口服藥後的一線治療。此類藥品有反應快速的特點，使用後1~2個月就有機會看到不錯的療效。

醫師最後呼籲，乾癬性關節炎應及早診斷及早治療，以免造成關節不可逆的傷害，控制病情首重良好生活習慣，包括節制飲酒、戒菸、控制體重與穩定情緒，再加上固定回診，才能全面控制病症、擺脫危「癬」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60269

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