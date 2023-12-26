▲85歲老太太多處骨折不知已骨鬆　女兒駝背變矮竟然也同病

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遺傳也是骨鬆高風險因子 家人患病最好也確認自己骨質狀況台大醫院骨科部主任王廷明醫師表示，高骨鬆風險包括高齡、停經後、茹素、運動量少、長期吸菸喝酒等，在各界努力下，很多民眾都已經開始注意自己是否具有骨鬆危險因子，其實遺傳也是骨鬆常見成因，如果父母、兄弟姐妹、或其他親友罹患骨鬆，就要小心自己骨質是否健康，盡快主動接受檢查。
王廷明醫師說明，85歲個案在髖部骨折前數年，就曾因骨折就醫，檢查確認骨密度T值僅有-2.9，但當時並未積極治療，導致後續骨折。此次陪同就醫的60多歲女兒，在診間時也被察覺到駝背，測量身高竟比年輕時矮了6公分，骨密度檢查T值只有-2.6，雙雙診斷為骨質疏鬆症，因此母女都自費使用促進骨質生成藥物，治療1年後母女骨密度都大幅提昇，減少未來發生骨折危險。
骨密度小於-2.5就應規律治療 減少流失與加速生成對抗骨鬆威脅王廷明醫師提醒，單純骨鬆沒有明顯症狀，大部分患者常在脊椎壓迫性骨折後，或輕微跌倒讓撞擊部位骨折，才知道骨質不佳，想要在危害發生前治療骨鬆，高風險族群最好先利用DXA骨密度檢測確認骨質，一旦骨密度T值小於-2.5，最好要長期且規律接受治療，同時保持良好營養攝取與規律運動習慣。
王廷明醫師指出，目前治療骨鬆藥物可分成兩大類，分別為減少骨密度流失藥物，與促進骨質生成藥物，台灣健保將前者訂為第一線用藥，可避免骨質惡化太快，後者則是第二線用藥，能快速提高骨密度，但假使骨鬆狀況非常嚴重，想要趕快拉高骨質或骨折手術成功率，可以先使用促進骨質生成藥物。
骨密度不佳做手術增加失敗風險 可先加快骨質生長提高成功率王廷明醫師強調，臨床面對嚴重骨鬆病患要做手術，經常發現骨釘較難鎖在骨頭上，或更換人工關節時，容易發生鬆脫或下沉，導致手術失敗率上升，因此如果病人手術急迫性不高，經濟考量許可下，會建議先用藥物快速增加骨質，可以提高手術成功率，併發症機率也會降低，未來再骨折發生率也會減少。
簡單化用藥提高長期規律治療意願 適當營養與預防跌倒也很重要王廷明醫師也說，治療骨鬆如同高血壓，只要中斷用藥，病情很快會打回原點，但獨居長輩常有多種慢性病，用藥方式容易很複雜，常會影響規律治療骨鬆意願，甚至忘記回診檢查與用藥，因此在診間會不斷提醒老人家，一定要規律回診外，也會根據病人狀況，簡單化藥物使用方式，增加疾病治療意願。
王廷明醫師補充，骨鬆患者除了規律穩定接受治療，也要保持足夠鈣質與維生素D攝取，並且預防跌倒也是重要關鍵，居家環境要保持明亮，浴室最好能安裝扶手，如果年紀較長行動不便，外出活動務必攜帶助行器或柺杖，但千萬不要因為害怕意外就不出門，適當運動對保護骨質與維持肌力有很大好處。
台大醫院致力改善骨鬆醫護治療品質 臨床研究不斷獲國際肯定王廷明醫師提到，隨著人口高齡化骨鬆威脅日益增長，台大醫院對骨鬆醫護投入相當多資源，骨科部所有醫師都接受過相關訓練，也累積很多經驗，能根據每一位病患狀況，給予最妥善的治療處置。另外在學術研究上，台大體系醫院也不斷有臨床研究，甚至在世界骨鬆協會發表，並拿到很好的評價，希望能不斷提高骨鬆醫療品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60359
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