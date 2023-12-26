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85歲老太太多處骨折不知已骨鬆　女兒駝背變矮竟然也同病

▲85歲老太太多處骨折不知已骨鬆　女兒駝背變矮竟然也同病
▲85歲老太太多處骨折不知已骨鬆　女兒駝背變矮竟然也同病

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】85歲苗栗獨居老太太，一年前在浴室滑倒引發髖部骨折，家人考慮老太太行動不便需要照顧，接至台北就醫治療，醫生診察時發現，老太太不但脊椎曾經因壓迫性骨折使用骨水泥，手腕與肩關節也都曾因骨折接受手術治療過，醫師特別檢查骨密度，確認罹患骨質疏鬆症，就連陪同女兒竟然也是骨鬆患者。

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遺傳也是骨鬆高風險因子　家人患病最好也確認自己骨質狀況

台大醫院骨科部主任王廷明醫師表示，高骨鬆風險包括高齡、停經後、茹素、運動量少、長期吸菸喝酒等，在各界努力下，很多民眾都已經開始注意自己是否具有骨鬆危險因子，其實遺傳也是骨鬆常見成因，如果父母、兄弟姐妹、或其他親友罹患骨鬆，就要小心自己骨質是否健康，盡快主動接受檢查。

王廷明醫師說明，85歲個案在髖部骨折前數年，就曾因骨折就醫，檢查確認骨密度T值僅有-2.9，但當時並未積極治療，導致後續骨折。此次陪同就醫的60多歲女兒，在診間時也被察覺到駝背，測量身高竟比年輕時矮了6公分，骨密度檢查T值只有-2.6，雙雙診斷為骨質疏鬆症，因此母女都自費使用促進骨質生成藥物，治療1年後母女骨密度都大幅提昇，減少未來發生骨折危險。

骨密度小於-2.5就應規律治療　減少流失與加速生成對抗骨鬆威脅

王廷明醫師提醒，單純骨鬆沒有明顯症狀，大部分患者常在脊椎壓迫性骨折後，或輕微跌倒讓撞擊部位骨折，才知道骨質不佳，想要在危害發生前治療骨鬆，高風險族群最好先利用DXA骨密度檢測確認骨質，一旦骨密度T值小於-2.5，最好要長期且規律接受治療，同時保持良好營養攝取與規律運動習慣。

王廷明醫師指出，目前治療骨鬆藥物可分成兩大類，分別為減少骨密度流失藥物，與促進骨質生成藥物，台灣健保將前者訂為第一線用藥，可避免骨質惡化太快，後者則是第二線用藥，能快速提高骨密度，但假使骨鬆狀況非常嚴重，想要趕快拉高骨質或骨折手術成功率，可以先使用促進骨質生成藥物。

骨密度不佳做手術增加失敗風險　可先加快骨質生長提高成功率

王廷明醫師強調，臨床面對嚴重骨鬆病患要做手術，經常發現骨釘較難鎖在骨頭上，或更換人工關節時，容易發生鬆脫或下沉，導致手術失敗率上升，因此如果病人手術急迫性不高，經濟考量許可下，會建議先用藥物快速增加骨質，可以提高手術成功率，併發症機率也會降低，未來再骨折發生率也會減少。

簡單化用藥提高長期規律治療意願　適當營養與預防跌倒也很重要

王廷明醫師也說，治療骨鬆如同高血壓，只要中斷用藥，病情很快會打回原點，但獨居長輩常有多種慢性病，用藥方式容易很複雜，常會影響規律治療骨鬆意願，甚至忘記回診檢查與用藥，因此在診間會不斷提醒老人家，一定要規律回診外，也會根據病人狀況，簡單化藥物使用方式，增加疾病治療意願。

王廷明醫師補充，骨鬆患者除了規律穩定接受治療，也要保持足夠鈣質與維生素D攝取，並且預防跌倒也是重要關鍵，居家環境要保持明亮，浴室最好能安裝扶手，如果年紀較長行動不便，外出活動務必攜帶助行器或柺杖，但千萬不要因為害怕意外就不出門，適當運動對保護骨質與維持肌力有很大好處。

台大醫院致力改善骨鬆醫護治療品質　臨床研究不斷獲國際肯定

王廷明醫師提到，隨著人口高齡化骨鬆威脅日益增長，台大醫院對骨鬆醫護投入相當多資源，骨科部所有醫師都接受過相關訓練，也累積很多經驗，能根據每一位病患狀況，給予最妥善的治療處置。另外在學術研究上，台大體系醫院也不斷有臨床研究，甚至在世界骨鬆協會發表，並拿到很好的評價，希望能不斷提高骨鬆醫療品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60359

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