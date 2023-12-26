教育部招募青聚點！提供地方創生課程與實作、最高發60萬執行獎金
教育部青年發展署為培育青年對家鄉土地的認同，鼓勵更多青年投身地方創生發展，辦理「學習性青聚點」招募，期透過在地方深耕的團隊協力成立青聚點，開辦緊扣地方文化特色與發展脈絡的「在地課程」與「蹲點實作」，以引導更多有志的青年深入社區、認識家鄉議題，建立在地行動與地方創生的基礎觀念。歡迎各路團隊自即日起至113年2月19日中午12點前，至指定提案網頁填寫報名資料，並繳交應備文件。
記者李琦瑋／台北報導
青年署指出，學習性青聚點計畫即將邁入第4年，歷年來已辦理超過400堂實體與線上課程，培訓超過3000人次，授課地點遍佈全台，讓地方青年透過主題式的課程和蹲點實作深度接觸地方，引導發展回鄉扎根的志趣。青聚點招募條件只要有5年以上的地方創生和社區行動經驗，並且擁有公司行號、登記立案之組織、團體或法人等資格身分，均可參與青聚點提案。
青年署表示，提案內容須涵括「在地課程」及「蹲點實作」2大部分，針對15至35歲的青年，開設與地方工作相關的課程，可包含體驗、走讀、實作或講座等多元形式的系統性課程，協助建立在地行動及地方創生觀念。以及規劃18至35歲的青年，至少20天的「蹲點實作」機會，陪伴與輔導青年實際進入社區，並在地方團隊共學協作，培養地方行動的實務經驗，並協助逐步發展出可行的行動方案。經過3階段審查核定者，學習性青聚點最高可獲得60萬元執行獎金。
青年署說，想培力青年進入地方，透過課程或實作傳承團隊的在地知識與社區熱情，歡迎加入「學習性青聚點」行列，相關資訊可至青年社區參與行動2.0網站 查詢。