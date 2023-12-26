▲晚期乳癌治療新篇章，你知道HER2弱陽性乳癌嗎？

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HER2弱陽性病患佔整體轉移性乳癌約65%乳癌權威、高雄市立大同醫院副院長陳芳銘表示，最新癌登資料顯示，台灣每年新增約1.7萬人乳癌，依照臨床經驗，約有22%屬於HER2陽性，而國際2023乳癌治療指引公布了乳癌新分型「轉移性HER2弱陽性乳癌」，提供更精準的治療策略。
在檢測上，通常透過「免疫組織化學染色」（IHC）來檢測患者組織切片，依照表現量高低做為判斷基準。陳芳銘副院長指出，HER2陽性乳癌屬於惡性度高的類型，癌細胞分裂快速，較易復發與轉移，而「HER2弱陽性」就占了所有轉移性乳癌將近65%。
在治療上，以往「轉移性HER2弱陽性乳癌」的病友會依據其荷爾蒙受體表現、PD-L1 表現量、有無 BRCA 基因變異等來接受藥物治療，若後線到使用傳統化學治療時，療效平均只有兩三成，病情穩定約三至四個月，大部分病人很難熬過這一關。
抗體藥物複合體 有效毒殺癌細胞近年來，抗癌新藥精進，高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主治醫師李忠良表示，新一代「抗體藥物複合體」（ADC）具有標靶藥物專一性，透過標靶蛋白將化療藥物精準送進癌細胞，同時加上藥物的「旁觀者效應」，藥物作用範圍就可以擴及到更多癌細胞，讓鄰近癌細胞也跟著毒殺身亡，提供轉移性HER2弱陽性乳癌的病友，多一種精準治療選擇。
以陳小姐為例，45歲確診HER2陽性乳癌，期間接受化療、雙標靶搭配化療等治療，去年走路易喘，行動力變差，就醫檢查證實為肺轉移，切片結果顯示，轉型為「HER2弱陽性」。可考慮新一代「抗體藥物複合體」（ADC）作為下一線治療，以有效控制病情。
對「腦轉移」乳癌病患也有療效。李忠良醫師分享，曾在門診收治一名「腦轉移HER2弱陽性乳癌」個案，加入新一代「抗體藥物複合體」（ADC）新藥臨床試驗後，第二個月腫瘤明顯縮小，最後腦部腫瘤消失不見，最重要的是腦部功能並未受損，仍保有認知功能。
李忠良醫師表示，新一代ADC藥物問世後，將開啟晚期乳癌病友一線生機。臨床顯示，HER2陽性病患若使用新一代ADC藥物，無疾病惡化存活期有機會長達兩年半。若是HER2弱陽性病患用藥，與傳統化學治療相比，無疾病惡化存活期增加一倍。
新一代ADC藥物尚未納入健保給付，陳芳銘副院長表示，因藥物費用昂貴，如果患者沒有醫療保險，或是經濟狀況良好，一般家庭難以負擔，建議未來健保支付可以比照達文西等昂貴醫材，採取部分負擔，病家只需支付一部分藥費，以減輕壓力。
李忠良醫師表示，在轉移性乳癌個案中，HER2弱陽性型別就占6至7成，如能接受新一代ADC藥物治療，存活期約可延長一年半，期盼健保考慮納入給付，造福眾多癌友。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60363
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