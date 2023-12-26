台南妙齡女網路交友傳血腥照恐嚇

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台南市警察局第二分局表示，民權派出所昨(25)日下午15時許擔任值班勤務，見李姓女子(23歲)神情緊張、焦慮不安，走進民權派出所向員警表示，她在在網路通訊軟體社交平台認識一名公關公司健身教練的陽光男孩，暱稱「小華」之男網友，該男網友「小華」誆稱其經理為「某幫派」份子，兩人加LINE聊天交談甚歡，相約下午15時在中西區民族路超商見面，沒想到在赴約當下男網友「小華」竟突然表示說第一次見面須付保證金，並指示李女匯款新台幣3萬元後才能見面，隨後便傳了幾張血腥照片給她，照片中傷者腹部被刀子刺殺出很深的傷口，滿身鮮血的恫嚇畫面，讓李女心生害怕，李女正欲前往超商途經民權派出所時，心裡感覺不安，所幸在員警耐心解說下，李女才免於受騙。
警方告知李女這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人匯款或到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當，李女這才恍然大悟，打消匯款念頭，並奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，若接獲網友需匯款或購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙，李女才豁然開朗，感謝警方的協助。
第二分局呼籲民眾，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求匯款或購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求指示、也不要任意給他人自己的基本資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐騙得不償失。