古巴傳不承認台灣護照 外交部調查中呼籲國人暫緩前往
日前有旅居墨西哥的國人與加拿大台僑一家五口要赴古巴旅遊，卻被古巴海關以「12月21日」實施新政策，持有中華民國護照不能入境古巴為由，拒絕入境並遣返。對此，外交部發言人劉永健今（26）日表示，目前已請兼轄古巴業務的駐外館處洽查中，呼籲國人在資訊尚未釐清前，暫緩前往。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行例行新聞說明會，被問及國人赴古巴護照被拒絕一事，外交部發言人劉永健表示，檢視古巴政府網頁資訊，目前未見限制我國護照入境的相關規定或公告，同時因為我國在古巴未設立代表處，外交部也已指示我國兼轄古巴業務的駐哥倫比亞代表處，持續洽查本案。目前並沒有進一步資訊。
劉永健說，外交部也呼籲國人，在古巴政府資訊尚未明朗之前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴官方網站或透過航空公司等管道確認相關規定。
當事旅客Molly12月21日抵達古巴，但辦理入境手續時，古巴海關對其表示，在12月21日實施新規定，持有中華民國護照不得入境，她成為第一位施行這項規定的旅客，最終在機場等待25小時後被遣返。
另一個案要到古巴自助旅遊的顏姓加拿大台僑一家5口，23日飛抵哈瓦那機場，但海關以「中國不承認台灣是國家」、「台灣現在跟中國關係不好了」為由，扣押護照10小時後，也將他們原機遣返回加拿大。