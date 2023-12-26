被質疑包庇違法掩埋爐渣　賴辦澄清：司法已還公道別混淆視聽

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郭雅慧指出，來自煉鋼廠的是「爐渣」、來自焚化爐的是「底渣」，兩者並不相同，適用不同法規，事實上，焚化爐底渣再利用工作是近年非常重要的環保工作，依照環境部《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》規定，底渣經再利用成為再生粒料，經過重金屬、戴奧辛濃度等檢測，確認符合相關規範後，就可合法使用於工程用途；同時，主管機關針對再生粒料的使用地點、使用方式、清運規定、流向追蹤等，都有非常嚴格的限制與管理。
郭雅慧表示，本案爭點在於該廠商將底渣再利用後，使其成為可用於工程用途的「焚化再生粒料」，廠商卻將再生粒料混在天然粒料中，雖符合再生粒料可使用工程用途的規定，但並不符合當時廠商與台南市政府訂定的工程契約規範，時任台南市長的賴副總統，當時已經依循程序，責成行政團隊對此案提起告訴，這與陳致曉先生所稱「賴清德包庇廠商違法掩埋毒爐渣於台南公共工程」一說，兩者之間根本差距極大。
郭雅慧表示，高等法院台南分院今年也做出判決，要求廠商返還不法利得，目前已經執行完畢。她強調，一直以來，賴副總統對於弊案的態度非常明確，該辦就辦、絕不寬貸，從政以來也皆以最高道德標準自我要求，對於任何違法情事，絕不可能包庇妥協，也敬請有心人士勿再拿錯誤資料，誤導社會大眾。
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