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被質疑包庇違法掩埋爐渣　賴辦澄清：司法已還公道別混淆視聽

▲郭雅慧表示，賴清德已經多次說明，當年台南市政府發現疑似有廠商將爐渣非法填埋於農地後，便以最嚴格的裁處。（圖／賴競總提供）
▲郭雅慧表示，賴清德已經多次說明，當年台南市政府發現疑似有廠商將爐渣非法填埋於農地後，便以最嚴格的裁處。（圖／賴競總提供）

記者陳佩君／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競辦今（26）日天批評，民進黨總統候選人賴清德持續不願回應任內發生的毒爐渣弊案，只敢躲在台南市府及子弟兵林宜瑾的說明背後明。對此，賴清德競總發言人郭雅慧表示，賴清德已經多次說明，當年台南市政府發現疑似有廠商將爐渣非法填埋於農地後，便以最嚴格的裁處，廢止該公司再利用的機構身份、註銷該公司資格、要求限期清運爐渣，並主動將業者移送偵辦，請國民黨不要再潑髒水、亂抹黑。

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另外，針對陳致曉稱時任台南市長賴清德，包庇映誠公司違法掩埋爐渣於台南公共工程一事，郭雅慧表示，這完全是子虛烏有的指控，該案事實脈絡與陳致曉所稱完全不同，高等法院台南分院也已有判決出爐，還給時任台南市長賴清德及其率領的市府團隊一個公道，請社會大眾勿再拿錯誤資訊，混淆視聽。

郭雅慧指出，來自煉鋼廠的是「爐渣」、來自焚化爐的是「底渣」，兩者並不相同，適用不同法規，事實上，焚化爐底渣再利用工作是近年非常重要的環保工作，依照環境部《垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式》規定，底渣經再利用成為再生粒料，經過重金屬、戴奧辛濃度等檢測，確認符合相關規範後，就可合法使用於工程用途；同時，主管機關針對再生粒料的使用地點、使用方式、清運規定、流向追蹤等，都有非常嚴格的限制與管理。

郭雅慧表示，本案爭點在於該廠商將底渣再利用後，使其成為可用於工程用途的「焚化再生粒料」，廠商卻將再生粒料混在天然粒料中，雖符合再生粒料可使用工程用途的規定，但並不符合當時廠商與台南市政府訂定的工程契約規範，時任台南市長的賴副總統，當時已經依循程序，責成行政團隊對此案提起告訴，這與陳致曉先生所稱「賴清德包庇廠商違法掩埋毒爐渣於台南公共工程」一說，兩者之間根本差距極大。

郭雅慧表示，高等法院台南分院今年也做出判決，要求廠商返還不法利得，目前已經執行完畢。她強調，一直以來，賴副總統對於弊案的態度非常明確，該辦就辦、絕不寬貸，從政以來也皆以最高道德標準自我要求，對於任何違法情事，絕不可能包庇妥協，也敬請有心人士勿再拿錯誤資料，誤導社會大眾。

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