「平成怪物」為山本由伸實力背書！盼未來出現日投一同競爭塞揚獎
洛杉磯道奇（MLB）在今年自由市場先後拿下「二刀流」大谷翔平與「日本最強投」山本由伸，對此有著「平成怪物」之稱的松坂大輔近日在日媒《Sponichi Annex》撰文透露，「山本由伸在日本是無敵的，大聯盟頂尖打者看到他投球勢必會大吃一驚，且未來將有可能出現日本投手一同競爭賽揚獎的局面。」
記者張志宇/綜合報導
松坂大輔撰文透露，「大谷翔平與山本由伸先後加盟道奇，是大聯盟另外29支球團不樂見的，就我個人而言，希望看到他們分處不同隊對決，但兩人同隊卻能成為最強組合，這是十分有趣的，我認為大谷在大聯盟的經驗，能快速幫助山本適應美國的賽季節奏。」
對於山本由伸在大聯盟一球未投，就收穫總額12年3.25億美金的大聯盟投手史上最大約，對此松坂大輔則直言，「山本在日本是無敵的，若以大聯盟頂尖打者看到他的投球一定會感到驚訝，畢竟身高只有178公分，卻能投出讓大家無法想像的球入，與他第一次對決的打者，將會體驗到山本的可怕。」
松坂大輔也對山本由伸給出自己的起許，認為山本由伸在新人年要以投滿200局為目標，因為自己首年加盟波士頓紅襪時，就投了204.2局，認為山本由伸控球能力非常好，可以投較長的局數，只要能待滿整季相信將有機會達到單季200局的目標。
值得一提，山本由伸此次簽約更是成為日職入札美國的球員中，薪資最高的一位，打破田中將大當年簽下的7年1.55億美元（不包括2000萬美元入札費）的合約，至於日職挑戰美職的打者中，吉田正尚則是最高薪選手，他在去年與波士頓紅襪簽下5年9000萬美元的合約（不包括1540萬美元入札費）。
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