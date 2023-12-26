街友每月無條件領2萬多元會花去哪裡？實驗結果出爐　比想像正面

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經過半年的追蹤後發現，與接受原有社福服務的街友相比，無條件獲得基本收入的街友更有可能擺脫露宿街頭的生活，同時較接近擁有足夠的錢來滿足基本需求。
關於街友們如何支配這筆錢，研究發現拿來購買食物的比例最高，達到36.6％；然後依序是將近20％的收入用於居住，12.7％用於交通，11.5％用於服裝，6.2％用於醫療保健，以及13.6％用於其他未分類的支出。
這項調查的領導人、南加州大學社工學院的研究中心主任韓伍德（Ben Henwood）表示，實驗結果打破了人們認為街友會把錢用在非法用途的迷思。韓伍德進一步指出，只有2％的收入花用在酒精、香菸和毒品上，其中又以香菸佔了絕大多數。
韓伍德強調，每個人都有各自不同的需求，大部分的人優先買食物，但也有人會選擇先拿錢修車，直接給他們金錢收入，能夠讓他們專注在處理他們認為對自己最有幫助的事物上。
如果政府的目的是幫助街友擺脫露宿街頭的生活，研究發現，無條件獲取基本收入的街友，露宿街頭的人數占比從第1個月的30％，到第6個月降至12％，降幅明顯。相較下，接受原有社福服務的街友，同期露宿街頭占比則僅從28％降至23％，降幅較小。
關於無條件基本收入制（UBI）一直存在許多爭論，而實驗顯示直接發錢給有需要的人，確實有好處。除了加州的街友實驗外，北卡羅來納州也有類似實驗，每月無條件給予甫出獄的更生人一筆現金，結果發現在實驗的一年期間，拿到錢的更生人就業率和住屋率均提高，且沒有人再次犯罪。