藍營批蕭美琴讓台灣利益失守 外交部否認從未讓步：譴責不實言論
國民黨3位立委候選人今（26）日舉行記者會批評，蕭美琴作為駐美大使，讓台灣開放萊豬後，沒有為台灣爭取到台美雙邊經貿協定（BTA）、CPTPP或印太經濟架構，根本讓台灣利益全盤失守，更指出美國豬肉生產者協會（NPPC）用威脅語氣對我駐美代表處。對此，外交部發言人劉永健今天回應，記者會中內容都是交涉過程，駐外館處從為屈服壓力或讓步，特定候選人多次以不實言論傷害駐外團隊，外交部予以譴責。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行例行新聞說明會，被問及國民黨3位立委候選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱舉行記者會指控駐美代表處、酸蕭美琴「恭迎美豬」，外交部發言人劉永健表示，記者會上所提出的內容都是駐外單位與各方在協商溝通的過程，並非最後結果。
劉永健表示，外交部強調的重點是，駐外單位在交涉過程中，從未犧牲國人權益，開放美國豬肉進口至今，食藥署已多次重申豬肉原產地標示規定。政府及駐外單位從未屈服各方壓力而讓步。
劉永健指出，外交應不分黨派，但反對黨特定候選人，為了拼聲量、搏版面，刻意多次以不實言論傷害駐外團隊，外交部予以譴責。
中國國民黨今日舉行「開放萊豬秘辛大揭露！」記者會，台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧揭露開放萊豬的秘辛，蕭美琴作為駐美大使，讓台灣開放萊豬後，沒有為台灣爭取到台美雙邊經貿協定（BTA）、CPTPP或印太經濟架構，更讓美國豬肉生產者協會（NPPC）干預台灣的食安政策。