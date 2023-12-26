弘仁會吸收「88會館」郭哲敏不成策劃綁架 9幫眾遭起訴
「88會館」郭哲敏因從事網路博弈賺翻，在道上相當出名，前年被竹聯幫弘仁會林姓會長盯上，三番兩次要脅郭入會、投資不成，竟率眾綁架郭哲敏，結果又讓郭哲敏逃脫，台北地檢署調查後，以涉犯《刑法》恐嚇取財未遂罪、私行拘禁未遂罪、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將林姓會長及幫眾共9人起訴。
記者潘千詩／台北報導
起訴指出，林男對外自稱「小阿紅」，旗下有萬華、板橋等多處分會，平日以恐嚇、敲詐及暴力手段尋釁營生，因聽聞網路博弈界名人郭哲敏獲利甚豐，於2021年3月24日下午率3名成員前往郭哲敏在行愛路的辦公室，藉口已替郭哲敏的小弟「小安」化解糾紛，恫嚇郭哲敏加入弘仁會，「當我們弘仁會的顧問，作我們的金主」，郭當場未能應允。
檢方查出，林男繼而向郭勒索「我還有個虛擬貨幣的公司，先前『17』的創辦人popo也在我那裏，你可以投資」，郭仍未當場同意，方才率眾離去，且當晚至隔天持續打電話、傳簡訊給郭哲敏，要求隔天再談。郭哲敏為保護自身及家人安全，攜家人離台赴美暫避風頭。
起訴指出，林因放話招募郭哲敏出資、入會不順已於幫派之間流傳，折損幫派威勢，萬華及板橋分會6至7名成員受內部首腦指示，籌畫綁架郭哲敏迫使其出資。
2021年10月12日，幫眾埋伏在郭的內湖友人住處外，等郭現身即上前噴灑辣椒水，卻強押郭上車，但郭趁亂回自己車上，指示司機飆車至市區，弘仁會幫眾才作罷。
郭哲敏報警後，警方循線查出，弘仁會成員在新北市組電信詐欺機房，從事交友詐騙。