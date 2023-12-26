和美女兒回來了！蕭美琴陪陳秀寶車隊遊街　蕭氏宗親樂送包粽

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蕭美琴致詞時表示，小時候過年都會回來這裡，這裡是她常來的地方。今天在和美市區車隊掃街，受到在地鄉親熱情歡迎，也看見和美的變化。她透露自己以前在立法院時，陳秀寳父親陳進丁的辦公室就在隔壁，「我們也算是鄰居，希望鄉親以疼惜我的心情，一起疼惜陳秀寳」。
縣議員蕭文雄表示，蕭美琴在3年前赴美接任大使時，即有返鄉尋親，宗親對蕭美琴一直十分關心，今天包含蕭美琴的姑婆一家、三姨婆及四姨婆，很多蕭姓宗親成員特別從各地趕回來，還有宗親帶來以前的老照片讓蕭美琴留念。蕭美琴笑說，和美也有德美路，這就是「德美配」的緣分，感謝大家一起打拚。
蕭美琴接著趕往彰化市，陪立委黃秀芳掃街，民眾高舉「美琴秀芳1條心」布條，高喊「美德贏台灣、台灣贏美德」口號，搶著和蕭美琴合影。後援會出動法鬥犬「美男子優格」擔任狗派公關主任接待，蕭美琴開心直呼「有貓派、也有狗派」，但法鬥犬非常害羞，只敢偷偷瞄，始終不敢正面看蕭美琴。
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