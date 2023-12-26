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和美女兒回來了！蕭美琴陪陳秀寶車隊遊街　蕭氏宗親樂送包粽

▲蕭美琴姑姑和嬸婆送上粽子，祝賀她與陳秀寶順利當選。（圖／陳秀寶競總提供，2023.12.26）
▲蕭美琴姑姑和嬸婆送上粽子，祝賀她與陳秀寶順利當選。（圖／陳秀寶競總提供，2023.12.26）

記者顏幸如／台中報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（26）日到彰化，第一站就到家鄉和美鎮，陪立委陳秀寳車隊掃街，並與蕭氏宗親相見歡。蕭美琴直說返回家鄉的心情很溫暖，姑姑和嬸婆也送上包子與粽子，祝賀她與陳秀寶順利當選。

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▲民進黨副總統候選人蕭美琴陪立委陳秀寳車隊掃街。（圖／陳秀寶競總提供，2023.12.26）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴陪立委陳秀寳車隊掃街。（圖／陳秀寶競總提供，2023.12.26）
蕭美琴的阿公是彰化和美人，蕭美琴日前透露，她雖然在台南長大，但阿嬤是彰化人，小時候很常回阿嬤家，也算半個彰化人。上午她和立委陳秀寶掃街後，到和美蕭家庄致意。

蕭美琴致詞時表示，小時候過年都會回來這裡，這裡是她常來的地方。今天在和美市區車隊掃街，受到在地鄉親熱情歡迎，也看見和美的變化。她透露自己以前在立法院時，陳秀寳父親陳進丁的辦公室就在隔壁，「我們也算是鄰居，希望鄉親以疼惜我的心情，一起疼惜陳秀寳」。

▲蕭美琴陪立委黃秀芳車隊掃街，沿途受到民眾歡迎。（圖／黃秀芳競總提供，2023.12.26）
▲蕭美琴陪立委黃秀芳車隊掃街，沿途受到民眾歡迎。（圖／黃秀芳競總提供，2023.12.26）
縣議員蕭文雄表示，蕭美琴在3年前赴美接任大使時，即有返鄉尋親，宗親對蕭美琴一直十分關心，今天包含蕭美琴的姑婆一家、三姨婆及四姨婆，很多蕭姓宗親成員特別從各地趕回來，還有宗親帶來以前的老照片讓蕭美琴留念。蕭美琴笑說，和美也有德美路，這就是「德美配」的緣分，感謝大家一起打拚。

蕭美琴接著趕往彰化市，陪立委黃秀芳掃街，民眾高舉「美琴秀芳1條心」布條，高喊「美德贏台灣、台灣贏美德」口號，搶著和蕭美琴合影。後援會出動法鬥犬「美男子優格」擔任狗派公關主任接待，蕭美琴開心直呼「有貓派、也有狗派」，但法鬥犬非常害羞，只敢偷偷瞄，始終不敢正面看蕭美琴。

▲黃秀芳後援會派出法鬥犬「美男子優格」擔任狗派公關，但法鬥犬非常害羞，始終不敢正面看蕭美琴。（圖／黃秀芳競總提供，2023.12.26）
▲黃秀芳後援會派出法鬥犬「美男子優格」擔任狗派公關，但法鬥犬非常害羞，始終不敢正面看蕭美琴。（圖／黃秀芳競總提供，2023.12.26）
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