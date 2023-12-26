恢復石斑魚輸中！藍營稱是夏立言功勞　陳駿季批拿農產當政治籌碼

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然而，國民黨稱，少數養殖場石斑魚可以恢復輸中，都是夏立言功勞。陳駿季接受媒體聯訪時表示，農業部所有作為一定要讓農業繼續往前走，而近期特定候選人持續針對中國禁止台灣部分農產品輸入一事質疑農業部，而就石斑魚一案，當初是因為藥檢問題而暫停輸中。
陳駿季表示，當時我方第一時間啟動養殖魚塭的生長環境、用藥安全、池邊、出貨前的檢驗與物流輔導，以確保台灣養殖的石斑魚符合安全規定，並通過兩岸檢驗檢疫平台將新措施告知對方，但中方並未予以回應，而市場進出、貿易的檢疫，都是政府的檢疫單位在對談，不該是由地方政府或特定人士去談。
此外，陳駿季說，至於特定候選人指稱，「有人去中國大陸一趟後，石斑魚就開放了」一事，既然石斑魚本來問題是因為藥檢被暫停，現在不談藥檢，而談特定人去大陸後開放，可見是中國利用農產品當作政治籌碼。
陳駿季強調，既然中國有開放7間養殖漁業場域、認同我們的安全檢驗標準，就應該要有一致性，通過兩岸平台重新啟動對談、讓我們有更多養殖漁業業者可以把產品輸到大陸，就農業部立場，我們不仰賴單一市場，但也不會放棄大陸市場，目前台灣石斑魚在馬來西亞、美國都有好的成績，後續也會持續針對國外高端市場推廣進行努力。