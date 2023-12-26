索馬利蘭選委會主席1月訪台瞭解台選務流程 將拜會主要政黨
外交部今（26）日指出，索馬利蘭共和國「國家選舉委員會」主席游慕薩（Hon. Musa Hassan Yousuf）預計明（113）年1月3日至8日應邀率團訪台，期間將拜會外交部長吳釗燮，並拜會中選會、內政部與主要政黨國際事務，了解我國選務流程。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行新聞說明會，由亞西及非洲司代理副司長陳詠博，陳詠博表示，索馬利蘭共和國「國家選舉委員會」主席游慕薩（Hon. Musa Hassan Yousuf）預計明（113）年1月3日至8日應邀率團訪台，外交部竭誠歡迎來訪。
陳詠博說，游幕薩乙行訪台期間，除將拜會外交部長吳釗燮，並接受常務次長陳立國款宴外，另將在外交部安排下，拜會我國中央選舉委員會、內政部、法務部及各主要政黨國際事務部，瞭解我國選務流程與相關規定及行政部門對選務運作的配合，並就相關議題進行交流；訪團也將拜會相關公民團體，瞭解我國民主制度下公民參與及其對政治監督的角色。
陳詠博表示，台灣及索馬利蘭同為堅奉民主價值的夥伴，游慕薩主席乙行於我國正副總統及立法委員選舉前訪台，除將增進兩國瞭解彼此對民主政治及選舉制度的運作，更可進一步深化台索雙邊交流。