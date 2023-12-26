LE SSERAFIM確定攻上小巨蛋！《紅白》官方證實　表演細節不藏了

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其中，來台最多次的成員SAKURA，笑說自己很喜歡珍珠奶茶，這次還要再喝，而首次訪台的KAZUHA則興奮表示，「聽說芒果冰很有名，很好奇想要吃吃看。」成員們各個眼神發光，希望可以吃到很多美食。
出道未滿2年就已經在各個國際獎項中大豐收的LE SSERAFIM，談到新年最想做的事情，成員們異口同聲地說最想做的就是回歸演出。YUNJIN分享她會把所有想做的事情紀錄在日記本中，期待未來一一實現，並透露未來會帶來更好的音樂作品，持續帶來令人眼睛為之一亮的演出。
SAKURA開心表示想和更多的FEARNOT見面，展現我們更帥氣的舞台表演；團隊中年紀最小的忙內EUNCHAE則是展現企圖心，「希望新的一年可以讓更多人喜歡我們的歌曲，也期許每一年都可以獲得許多大獎。」
寵粉的LE SSERAFIM心繫歌迷，大方和FEARNOT喊話，CHAEWON溫暖告白：「謝謝台灣的FEARNOT們，即使隔著遙遠的距離也一直支持我們，期待2024年一起創造美好回憶！」SAKURA也大方向粉絲示愛：「以後會努力展現更好的一面，愛你們！」
YUNJIN則是將這一年來豐收的好成績歸功給一直陪伴身邊的粉絲們。KAZUHA感性表示2023年度過了很棒的一年，預告明年將會有更多活動，請大家拭目以待。EUNCHAE對於能夠站上《2024超級巨星紅白藝能大賞》感到開心，預告絕對會帶來很帥氣的表演。
《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於明年1月27日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕夜（2月9日）在台視主頻播出。
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