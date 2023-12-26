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「別一邊喊居住正義一邊漲租金！」　賴清德競總三問「侯租公」

▲賴蕭競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍上午召開「三問侯租公，居住正義全是假，剝削青年爽收租」記者會。（圖／賴競總提供）
▲賴蕭競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍上午召開「三問侯租公，居住正義全是假，剝削青年爽收租」記者會。（圖／賴競總提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部今（26）三問國民黨總統候選人侯友宜，呼籲侯友宜正面回應凱旋苑每年收租多少？每年繳多少稅？為何不敢公布租約？並且要求侯友宜出面說清，不要一邊喊居住正義，一邊大漲租金不公不義。

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賴蕭競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍上午召開「三問侯租公，居住正義全是假，剝削青年爽收租」記者會。

陳世凱表示，侯友宜的文大包租公爭議，從過去的大群館99間門牌，再到現在的凱旋苑，疑似為了避稅變成103間門牌，租金還暴漲5倍，至今仍沒有向外界清楚說明；陳世凱質疑，透過又昱公司管理的凱旋苑，到底有沒有繳房屋稅？每年到底繳了多少稅？侯友宜資產多到需要用公司管理，又是否經的起社會檢驗？

陳世凱表示，在大群館受質疑時，侯友宜先推說是「娘家的」事情，後又變成「太太的」，如今再被爆料管理的又昱公司，根本就是「女兒的」，「侯友宜的凱旋苑和管理公司在妻子和女兒間轉換，究竟是為了什麼？」陳世凱強調，侯友宜出事就是切割自己的家人、全部推給妻女，根本就不敢面對自己喜當包租公的事實。

陳世凱指出，國民黨的副總統候選人趙少康在受訪時大喇喇表示：「覺得貴可以不要租」，這難道是國民黨面對居住正義的態度嗎？無視學生在學校周邊選擇稀少，說出「沒人強迫你租」這種話，「趙子龍」趙少康要救阿斗，就可以用晉惠帝的話嗎？

戴瑋姍表示，侯友宜一邊提學費補助政策，一邊則爽收租金，還要一邊高喊居住正義，根本就是不折不扣的雙面人，凱旋苑的租金從一學期的18200元，調漲為一個月16000元，相當於一學期要96000元，漲價5倍，一個學期住宿費比學費還貴，完全就是吸血鬼。

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