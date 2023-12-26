老家公益信託、環島造勢助拳　賴清德網路聲量超越侯柯

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TPOC台灣議題研究中心說明，賴清德一舉超越侯友宜、柯文哲，發現賴清德上周在網路上的熱門話題，聲量高峰集中在第一場政見會中，宣布願意將萬里老家交付公益信託，以及會中與侯友宜、柯文哲正面交鋒的相關討論，此外從上周四開始的環島拼圖行動，也讓賴清德創造不少聲量，每天都能至少有5萬多至逼近8萬多則聲量挹注，顯示成功地將政見發表與環島造勢等「線下行動」轉換為「線上聲量」，為其網路聲量添加成長動能。
此外，賴清德團隊在「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖行動中設計特別的橋段，先由超過千名支持者舉起綠色的紙板，集眾人之力拼出該場次的文字，賴清德也會在造勢活動中與支持者一同唱歌、跳舞，創造不少有趣的畫面，同時配合直播、剪輯精華影片、圖卡，將線下實體造勢的內容轉化為線上空戰的宣傳素材。
網路數據分析結果發現，在賴清德進行4天3夜環島行過程中，綠營黨公職積極宣傳這場活動，環島相關的平均按讚、回文、分享數量都超過與環島無關的題材，平均按讚數為3027次、回文數241次、分享數62次；在成長幅度方面，與環島有關的按讚數成長217％，留言數成長235％，分享數則達180％，然而分享數表現明顯較成長數、留言數增幅較小，這也顯示著，雖然賴清德的環島行動在綠營同溫層中獲得熱烈迴響，有提振支持者士氣的效果，但是否能將其成果向外擴散、感動同溫層之外的民眾，目前仍是未知數。
總體而言，賴清德展開環島拼字行動，前進各縣市進行小型造勢，雖然相較國民黨、民眾黨在上周末舉辦的大型萬人造勢活動，顯得較小，並未展現強大、震撼外界的動員能量，但透過活動橋段設計，規劃一系列可以放到網路上進一步擴散的素材，加上在環島行前、後都有電視政見發表會登場，成功帶動他的聲量進一步往上成長，是否能透過最後階段的催票行動，讓中間選民與年輕族群埋單，進一步擴大的支持度，未來仍有待關注。
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