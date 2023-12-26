綠營指中秋晚會借錢摸彩渉賄選　羅廷瑋反控「江肇國也有！」

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李天生出示兩段影片指出，羅廷瑋團隊主任、十甲里長林昑照10月28日在東區干城社區重陽敬老活動中，穿著羅廷瑋競選團隊背心、二度拿出500元現金提供現場民眾摸彩，並高喊「支持羅廷瑋」，已符合法務部公佈的「賄選犯行態樣」第10點「假借摸彩或有獎徵答名義，提供獎品」，檢調已介入約談。
羅廷瑋本人則在9月22日南區合作里中秋晚會，背著參選立委的廣告宣傳版，在台上向主持人說要借2千元現金、並將錢擺在摸彩箱上，提供2位民眾抽獎，還言明「這和選舉沒關係」。李天生說，黨部將提供相關資料給檢調，也歡迎民眾踴躍檢舉。張家銨感慨在這年代，還有候選人用這種方式爭取選民支持，根本是民主開倒車。
羅廷瑋反擊指出，他當場明確表示依往年慣例都有贊助、與選舉無關。他同時提供一段影片，指對手江肇國今年第一次到東南區福興宮參加活動，就直接贊助摸彩金1千元，也沒明確表示與選舉無關，「這才叫沒有前例可循」！他批評民進黨是雙標黨、烏龍爆料，回力鏢還打到自家候選人。
江肇國則表示，自己以民代身份應主辦單位之邀上台代抽獎，並非當場提供現金，若羅廷瑋認為政治人物或候選人代抽獎也違法，早就去提告了。
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