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綠營指中秋晚會借錢摸彩渉賄選　羅廷瑋反控「江肇國也有！」

▲民進黨台中市黨部主委李天生、市議員張家銨指控國民黨立委候選人羅廷瑋團隊涉嫌賄選，檢調已偵辦中。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.26）
▲民進黨台中市黨部主委李天生、市議員張家銨指控國民黨立委候選人羅廷瑋團隊涉嫌賄選，檢調已偵辦中。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.26）

記者顏幸如／台中報導

台中市立委第6選區藍綠激戰，民進黨台中市黨部主委李天生今指控，國民黨候選人羅廷瑋團隊主任在活動中提供現金給民眾抽獎、羅廷瑋本人則是揹著立委參選人宣傳牌，向主辦單位「借現金」抽獎，還強調「這和選舉沒關係」，明顯是賄選行為。羅廷瑋反控對手江肇國，一樣也贊助現金摸彩；江肇國解釋應邀上台代主辦單位抽獎，若這樣也違法，歡迎羅廷瑋檢舉。

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距明年初選舉倒數18天，民進黨台中市黨部主委李天生及市議員張家銨今（26）日在記者會中表示，國民黨立委候選人羅廷瑋團隊疑似多次提供現金給民眾抽獎，檢調已在偵辦中。

▲李天生認為十甲里長林昑照在重陽敬老活動拿出現金供現場民眾摸彩，強調自己代表羅廷瑋，涉及賄選，檢方已調查中。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.26）
▲李天生認為十甲里長林昑照在重陽敬老活動拿出現金供現場民眾摸彩，強調自己代表羅廷瑋，涉及賄選，檢方已調查中。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.26）
李天生出示兩段影片指出，羅廷瑋團隊主任、十甲里長林昑照10月28日在東區干城社區重陽敬老活動中，穿著羅廷瑋競選團隊背心、二度拿出500元現金提供現場民眾摸彩，並高喊「支持羅廷瑋」，已符合法務部公佈的「賄選犯行態樣」第10點「假借摸彩或有獎徵答名義，提供獎品」，檢調已介入約談。

羅廷瑋本人則在9月22日南區合作里中秋晚會，背著參選立委的廣告宣傳版，在台上向主持人說要借2千元現金、並將錢擺在摸彩箱上，提供2位民眾抽獎，還言明「這和選舉沒關係」。李天生說，黨部將提供相關資料給檢調，也歡迎民眾踴躍檢舉。張家銨感慨在這年代，還有候選人用這種方式爭取選民支持，根本是民主開倒車。

▲李天生質疑羅廷瑋揹著競選宣傳版上台借現金摸彩，說「和選舉沒關係」如何取信於人？（圖／李天生提供，2023.12.26）
▲李天生質疑羅廷瑋背著競選宣傳版上台借現金摸彩，說「和選舉沒關係」如何取信於人？（圖／李天生提供，2023.12.26）
羅廷瑋反擊指出，他當場明確表示依往年慣例都有贊助、與選舉無關。他同時提供一段影片，指對手江肇國今年第一次到東南區福興宮參加活動，就直接贊助摸彩金1千元，也沒明確表示與選舉無關，「這才叫沒有前例可循」！他批評民進黨是雙標黨、烏龍爆料，回力鏢還打到自家候選人。

江肇國則表示，自己以民代身份應主辦單位之邀上台代抽獎，並非當場提供現金，若羅廷瑋認為政治人物或候選人代抽獎也違法，早就去提告了。

▲江肇國表示，若羅廷瑋認為公眾人物應邀上台代抽獎也算賄選，羅廷瑋早就檢舉他了。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.26）
▲江肇國表示，若羅廷瑋認為公眾人物應邀上台代抽獎也算賄選，羅廷瑋早就檢舉他了。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.26）
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