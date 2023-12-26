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南市環保局與成大攜手劃設全台首處校園與醫院結合的空品維護區

▲台南市環保局與國立成功大學攜手合作劃設全台首處校園與醫院結合的空品維護區（圖／台南市環保局提供）
▲台南市環保局與國立成功大學攜手合作劃設全台首處校園與醫院結合的空品維護區（圖／台南市環保局提供）

記者張振興/台南報導

台南市111年、112年陸續將「奇美博物館及台南都會公園」、「安平商港」區域劃設為本市第一、二期空品維護區，26日正式公告劃設「成功大學與醫學院附設醫院」區域為本市第三期空品維護區，預計113年11月1日起正式管制，未依規定實施檢驗的柴油車、機車車主，違者將依空氣污染防制法處以500元至6萬元罰鍰，希望透過實際管制作為，保障台南市民的呼吸健康。

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第三期空品維護區管制範圍高達86萬平方公尺，包含東豐路、前鋒路、林森路二、三段及大學路所涵蓋之光復、成功、自強、力行、成杏、敬業等6大校區及附設醫院區域與周邊道路。管制生效後，出廠滿3年以上之柴油大客車、大貨車及小貨車，須具備1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車則需完成最近一次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍。


台南市副市長趙卿惠致詞時感謝成功大學校方及師生的支持與配合，讓空品維護區能夠順利推動，成為雙方合作之優良典範。成功大學空品維護區，將成為現今全台校園空品維護區中，管制面積最廣、涉及人數最多、知名度最高、更是全台首處大專院校與醫院結合的空品維護區，後續也將成為全國性指標，帶領全國更多大專院校及醫院區域共同響應維護空氣品質。


環保局長許仁澤表示，自今日起至113年11月1日期間將為宣導期，將於空品維護區附近設置宣導標示牌，後續更將啟用車牌辨識系統，向未符合管制規定的車輛寄發排煙檢測通知，避免受管制車輛車主因不知規定而受罰。


成大副校長李俊璋表示，未來是綠能時代，非常支持環保局在成大推動空品維護區，目前已向師生廣加宣導，希望將淨零排碳的概念融入校園之中。

▲台南市環保局與國立成功大學攜手合作劃設南市第三處空品維護區，守護台南市民的呼吸健康（圖／台南市環保局提供）
▲台南市環保局與國立成功大學攜手合作劃設南市第三處空品維護區，守護台南市民的呼吸健康（圖／台南市環保局提供）
環保局強調，只要柴油大客貨車、小貨車、燃油機車做好自我管理，檢驗合格，就可以自由進出空品維護區。除了風景區、港區、學校及醫院區域外，未來環保局將持續推動空品維護區劃設，包括工業區、物流中心、轉運站等車流量龐大的地區，透過不同區域多元管制，逐步改善本市空氣品質，創造更加友善的生活環境。

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