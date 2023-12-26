南市環保局與成大攜手劃設全台首處校園與醫院結合的空品維護區

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第三期空品維護區管制範圍高達86萬平方公尺，包含東豐路、前鋒路、林森路二、三段及大學路所涵蓋之光復、成功、自強、力行、成杏、敬業等6大校區及附設醫院區域與周邊道路。管制生效後，出廠滿3年以上之柴油大客車、大貨車及小貨車，須具備1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車則需完成最近一次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍。
台南市副市長趙卿惠致詞時感謝成功大學校方及師生的支持與配合，讓空品維護區能夠順利推動，成為雙方合作之優良典範。成功大學空品維護區，將成為現今全台校園空品維護區中，管制面積最廣、涉及人數最多、知名度最高、更是全台首處大專院校與醫院結合的空品維護區，後續也將成為全國性指標，帶領全國更多大專院校及醫院區域共同響應維護空氣品質。
環保局長許仁澤表示，自今日起至113年11月1日期間將為宣導期，將於空品維護區附近設置宣導標示牌，後續更將啟用車牌辨識系統，向未符合管制規定的車輛寄發排煙檢測通知，避免受管制車輛車主因不知規定而受罰。
成大副校長李俊璋表示，未來是綠能時代，非常支持環保局在成大推動空品維護區，目前已向師生廣加宣導，希望將淨零排碳的概念融入校園之中。
環保局強調，只要柴油大客貨車、小貨車、燃油機車做好自我管理，檢驗合格，就可以自由進出空品維護區。除了風景區、港區、學校及醫院區域外，未來環保局將持續推動空品維護區劃設，包括工業區、物流中心、轉運站等車流量龐大的地區，透過不同區域多元管制，逐步改善本市空氣品質，創造更加友善的生活環境。