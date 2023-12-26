勞動部培力就業計畫好給力 促進新住民在地好就業

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碧泉用流利台語說道：老公走了，我要養活家人！又因為不懂法令，擔心做全職工作領到的薪水會被強制執行，只敢打臨工，在漁村只要有工作就去做，卻因過度勞累導致心臟出問題，109年開刀後被迫休養，只能從事一些較不費力的零工，依靠微薄收入勉強生活，身體康復後111年在朋友鼓勵下到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署轄下就業中心找工作，經由就業中心推介至「培力就業計畫」執行單位雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會，面試餐飲服務人員一職。
雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍說，協會主要是經營休閒農業區，成立魅力農店做為平台推廣在地優質食材，並透過勞動部多元培力計畫人力挹注，推廣雲西濱海遊程及特色風味餐，同時創造在地就業與培養在地人才；蔡云姍接著說，現在欠款已清償完畢，家庭經濟狀況獲得改善，經過一年訓練，廚房後場事務游刃有餘，單位也將她轉為自聘員工，未來規劃讓她參加餐飲課程並考取證照。
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南分署長期推動多元培力就業計畫至今十餘年，創造近萬個在地就業機會，促進特定對象及弱勢者就業；多元培力計畫為政府建構與民間團體間，促進就業之合作夥伴關係，共同創造失業者在地就業機會。鼓勵有提案需求的民間團體，請逕上「雲嘉南分署」網站「業務專區」（https://yct168.wda.gov.tw/）查閱，或撥打06-6985945轉分機1499洽詢。